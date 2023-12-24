Наталя Могилевська показалася з сестрою, дядьком і племінниками та зворушливо привітала всіх з Різдвом

Українська співачка Наталя Могилевська показала частину своєї великої родини з нагоди Святвечору.

Як виявилося, артистка у своєму нещодавньому кліпі на трек "Давай зустрінемо Різдво вдома" вже показала свою сім'ю. Зокрема, у відеороботі знялися 76-річний дядько, сестра та племінники. За словами знаменитості, вона б хотіла запросити до знімань ще одну сестру, але вона за кордоном зі своїм сином.

Тим не менш зірка пригадала, якою незламною є її сім'я. Так, Наталя зазначила, що у перші дні війни вони жили всі гуртом і переховувалися від обстрілів. До слова, сьогодні, 24 грудня, співачка знову зібрала усіх їх за одним столом, щоб відсвяткувати Різдво.

"На цьому відео зі мною моя реальна сім'я. Дядя, якому 76, моя сестра із племінниками. Це та сама сім'я, яка опинилася в перші дні війни у мене вдома, тому що потрапили під обстріл на метро Оболонь. На жаль, іншої сестрички, яка була вагітною і народила прекрасного Платончика, зараз немає з нами. Вона за кордоном. Але для мене було важливо саме в цій пісні зняти свою родину. І сьогодні ми святкуємо Різдво разом", - розповіла знаменитість.

І наприкінці своєї публікації Могилевська щиро привітала шанувальників зі святом. І побажала, щоб усі українці дочекалися своїх рідних вдома.

"Я хочу привітати всіх із Різдвом. Також побажати всім, щоб закінчилась війна і всі наші: хто з фронту, хто із закордону - могли всі зібратися за величезним родинним столом", - розчулила привітанням Наталя.

Нагадаємо, нещодавно співачку Наталю Могилевську заскочили з маленькою дівчинкою. У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як дитина йде за руку з артисткою до магазину й кличе її мамою.

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