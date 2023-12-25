Наталя Могилевська чесно відповіла, чи не переймається за те, що не наважилася народити дитину

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася особистими переживаннями стосовно того, що вона не народила дитину.

Наталя вирішила зачепити одну з цікавих тем зі свого особистого життя. Зокрема, її шанувальники часто цікавляться, чи не сумує вона за тим, що втратила певний період часу, щоб народити. Співачка відповіла доволі неоднозначно. За її словами, у неї все ще в планах стати мамою первістка, хоч вона й сумує, що не зробила цього раніше.

"Я сумую, звичайно. І я ще сподіваюся", - заінтригувала артистка відповіддю в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

48-річна Могилевська також пояснила, чому протягом всього життя їй не вдавалося завагітніти. Зірка зізналася, що тривалий час була кар'єристкою, а особисте життя постійно відкладала на потім. Зрештою, трапилося так, що Наталя майже 10 років була самотньою. І лише після усвідомлення своєї жіночності й зміни рис характеру, їй вдалося віднайти свого коханого чоловіка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Чесно, я не наважилася, бо у мене не було чоловіка. Спочатку я думала тільки про кар'єру, а далі в якийсь момент я зрозуміла, що якщо не змінюсь, не стану гарною дружиною, яка не зациклена на роботі, то до мене не прийде нормальний чоловік. Я думала, що півроку попрацюю, а потім вийду заміж і будуть діти… І 10 років я була самотньою", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачку Наталію Могилевську заскочили у Києві з дитиною. Подейкують, що маленька дівчинка назвала артистку мамою.

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