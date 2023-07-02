Наталя Островська розсекретила термін вагітності та зізналась, чому довго приховувала свій стан

Ведуча 1+1 Наталя Островська розсекретила, на якому терміні вагітності перебуває, та зізналась, чому довго приховувала, що при надії.

У ефірі "Сніданку з 1+1" знаменитість розповіла, що вагітність для неї та її чоловіка довгоочікувана. Хоча коли ведуча помітила на тесті омріяні дві смужки, то навіть спочатку не повірила, що дійсно при надії.

Наталя Островська вагітна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Це як промінчик світла. Ми чекали на цю новину і не один місяць. Коли все це сталося, я не повірила. Навіть казала, що я вагітна, але не на 100 відсотків", - поділилася знаменитість.

Наталя Островська нині перебуває на 22 тижні вагітності. Тривалий час ведуча ретельно це приховувала. За словами знаменитості, так радять робити лікарі.

Наталя Островська вагітна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Зараз війна, сирени постійні, стрес. Ти не знаєш, що може статися через тиждень, два. Лікарі навіть радять, що треба витримати певний етап. Зараз у мене вже 22-й тиждень пішов. Найскладніше позаду", - зазначила знаменитість.

Також Островська разом з чоловіком вже знаєть стать майбутньої дитини. Подружжя задля цього влаштувало гендер-паті. Щоправда, поки ведуча не поспішає ділитися, хто ж у них народиться – хлопчик чи дівчинка.

Чому ведуча Наталія Островська приховувала свою вагітність | Ексклюзив "Сніданку"

Зазначимо, про вагітність Наталя Островська повідомила наприкінці червня. Знаменитість опублікувала знімок УЗД та зазначила, що чекає на народження дитини.

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