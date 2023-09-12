Наталя Островська зізналася, хто буде з нею на пологах і на які компроміси довелося піти заради роботи

Ведуча телеканалу "1+1 Марафон" Наталя Островська зовсім скоро вперше стане мамою.

Знаменитість з нетерпінням чекає цю важливу мить та старанно готується до появи малюка разом зі своїм чоловіком. Попри своє тендітне положення Наталя продовжує виходити у ефіри ТСН та активно працювати. Ба більше, зовсім нещодавно ведуча подолала сотні кілометрів на літаку заради благодійного вечора у США.

У ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua Наталя розповіла подробиці своєї роботи під час вагітності та поділилася планами на майбутнє.

12-годинний переліт до США та мільйон для бійців ЗСУ

Нещодавно ви стали ведучою благодійного заходу у Флориді, США, де допомогли зібрати понад мільйон гривень на допомогу українським військовим. Як пройшов переліт? Чи виникали складнощі, враховуючи термін вагітності?

У мене був складний переліт. 2,5 години до Стамбула, а потім 12 годин до Флориди. Тут втомиться і не вагітна людина. Але напередодні я проконсультувалась з п'ятьма лікарями, усі запевнили, що можна летіти й ризиків для донечки немає. Під час польоту мені дуже допомогли компресійні панчохи, завдяки їм ноги не набрякли. Втім, дорога додому була значно складнішою. Виліт з Флориди був о дев'ятій вечора, довелось багато ходити містом, ноги набрякли просто до невпізнаваності, вперше у житті такими їх бачила. У величезному терміналі мене везли на тачці для валіз, бо ноги просто відмовлялись йти. Але вже в Україні все швидко минуло і зараз зі здоров'ям усе добре. Усе цікаве з трансатлантичного перельоту туди та інтерв'ю з лікарем про переліт вагітної, я зібрала у влозі "Вагітна у ТСН".

Наталя Островська на заході у США / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Про пологи та компроміси заради роботи

Зараз є доволі популярним трендом запрошувати на пологи професійних фотографів або навіть відеографів, чи думали ви влаштовувати знімання пологів?

Для мене найголовніше, аби чоловік був поруч у цей момент. А фотографи, відеографи - то відходить на другий план. Але я питала про це у Богдана, він проти відеознімання, бо це дуже особиста історія і вона має залишитись у нашій пам'яті. Вже після пологів запросимо фотографа.

Наталя Островська з чоловіком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Декілька місяців тому у "Сніданку з 1+1" ви ділилися, що не плануєш йти в декретну відпустку більше, ніж на місяць. А що про це думає ваш чоловік, рідні?

Мама не дуже цьому радіє. Жартую. Насправді моя родина завжди підтримує у всьому і поважає мій вибір. Якщо я працюватиму після народження дитини, як планую зараз, без допомоги рідних не обійтись. Чоловік заспокоює, каже, що залишатиметься з донькою, коли мені потрібно буде "ефірити". Я б не хотіла вдаватись до послуг няні. Але якщо ситуація потребуватиме того, тоді доведеться.

Чи змінились з вагітністю ваші щоденні ритуали перед виходом в ефір?

Кожного тижня, перед кожним ефіром стає все цікавіше костюмерам, бо вже складно передбачити, чи влізу я у свій костюм. Тепер обов'язково вдягаю бандаж, бо після шести годин сидячи, болить поперек. Вести новини ТСН 19:30 головна режисерка дозволила мені у кедах, бо ходити студією на підборах на восьмому місяці буває нелегко. Але поки це можливо.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Поради молодим матусям

Чи вистачає часу ненадовго, можливо, ввечері вдома відпочити від новин з книжкою або серіалом? Що порадите?

Я відпочиваю від ефірів на заняттях з англійської, двічі на тиждень регулярно маю уроки з вдосконалення мови. Ввечері намагаюсь увімкнути Netflix і подивитись якийсь фільм. Але це вже професійна звичка - постійно відстежувати, що відбувається у країні. Без новин не можу - "хвороба".

Ви вивчали вже літературу для матусь?

Поки читала лише одну книгу для матусь щодо харчування: і мого, і дитини. Авторка - лікарка пояснювала, як харчування мами впливає на розвиток плоду. Крім того, дивлюсь відео лікарів в YouTube, до прикладу: "що потрібно знати про перші місяці вагітності?" тощо.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ви часто казали про те, що ви перфекціоністка. Як зараз реагуєте, коли розумієте, що можливо не все йде ідеально?

Ідеальних людей не існує. Якою б не була, що б не робила, всім подобатись не будеш. Я просто займаюсь тим, що подобається і роблю це із задоволенням. Це головне.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що про свою вагітність Наталя Островська повідомила шанувальникам у червні 2023 року. Зіркова матуся з радістю розповіла глядачам, що зовсім скоро у них з чоловіком народить первісток. А вже за місяць щасливі майбутні батьки влаштували гендер-паті та дізналися, що в них народиться дівчинка.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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