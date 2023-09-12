Наталя Островська зізналася, хто буде з нею на пологах і на які компроміси довелося піти заради роботи

В ексклюзивному інтерв'ю ведуча поділилася подробицями своєї вагітності.
Ведуча телеканалу "1+1 Марафон" Наталя Островська зовсім скоро вперше стане мамою.
Знаменитість з нетерпінням чекає цю важливу мить та старанно готується до появи малюка разом зі своїм чоловіком. Попри своє тендітне положення Наталя продовжує виходити у ефіри ТСН та активно працювати. Ба більше, зовсім нещодавно ведуча подолала сотні кілометрів на літаку заради благодійного вечора у США.
У ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua Наталя розповіла подробиці своєї роботи під час вагітності та поділилася планами на майбутнє.
12-годинний переліт до США та мільйон для бійців ЗСУ
Нещодавно ви стали ведучою благодійного заходу у Флориді, США, де допомогли зібрати понад мільйон гривень на допомогу українським військовим. Як пройшов переліт? Чи виникали складнощі, враховуючи термін вагітності?
У мене був складний переліт. 2,5 години до Стамбула, а потім 12 годин до Флориди. Тут втомиться і не вагітна людина. Але напередодні я проконсультувалась з п'ятьма лікарями, усі запевнили, що можна летіти й ризиків для донечки немає. Під час польоту мені дуже допомогли компресійні панчохи, завдяки їм ноги не набрякли. Втім, дорога додому була значно складнішою. Виліт з Флориди був о дев'ятій вечора, довелось багато ходити містом, ноги набрякли просто до невпізнаваності, вперше у житті такими їх бачила. У величезному терміналі мене везли на тачці для валіз, бо ноги просто відмовлялись йти. Але вже в Україні все швидко минуло і зараз зі здоров'ям усе добре. Усе цікаве з трансатлантичного перельоту туди та інтерв'ю з лікарем про переліт вагітної, я зібрала у влозі "Вагітна у ТСН".
Про пологи та компроміси заради роботи
Зараз є доволі популярним трендом запрошувати на пологи професійних фотографів або навіть відеографів, чи думали ви влаштовувати знімання пологів?
Для мене найголовніше, аби чоловік був поруч у цей момент. А фотографи, відеографи - то відходить на другий план. Але я питала про це у Богдана, він проти відеознімання, бо це дуже особиста історія і вона має залишитись у нашій пам'яті. Вже після пологів запросимо фотографа.
Декілька місяців тому у "Сніданку з 1+1" ви ділилися, що не плануєш йти в декретну відпустку більше, ніж на місяць. А що про це думає ваш чоловік, рідні?
Мама не дуже цьому радіє. Жартую. Насправді моя родина завжди підтримує у всьому і поважає мій вибір. Якщо я працюватиму після народження дитини, як планую зараз, без допомоги рідних не обійтись. Чоловік заспокоює, каже, що залишатиметься з донькою, коли мені потрібно буде "ефірити". Я б не хотіла вдаватись до послуг няні. Але якщо ситуація потребуватиме того, тоді доведеться.
Чи змінились з вагітністю ваші щоденні ритуали перед виходом в ефір?
Кожного тижня, перед кожним ефіром стає все цікавіше костюмерам, бо вже складно передбачити, чи влізу я у свій костюм. Тепер обов'язково вдягаю бандаж, бо після шести годин сидячи, болить поперек. Вести новини ТСН 19:30 головна режисерка дозволила мені у кедах, бо ходити студією на підборах на восьмому місяці буває нелегко. Але поки це можливо.
Поради молодим матусям
Чи вистачає часу ненадовго, можливо, ввечері вдома відпочити від новин з книжкою або серіалом? Що порадите?
Я відпочиваю від ефірів на заняттях з англійської, двічі на тиждень регулярно маю уроки з вдосконалення мови. Ввечері намагаюсь увімкнути Netflix і подивитись якийсь фільм. Але це вже професійна звичка - постійно відстежувати, що відбувається у країні. Без новин не можу - "хвороба".
Ви вивчали вже літературу для матусь?
Поки читала лише одну книгу для матусь щодо харчування: і мого, і дитини. Авторка - лікарка пояснювала, як харчування мами впливає на розвиток плоду. Крім того, дивлюсь відео лікарів в YouTube, до прикладу: "що потрібно знати про перші місяці вагітності?" тощо.
Ви часто казали про те, що ви перфекціоністка. Як зараз реагуєте, коли розумієте, що можливо не все йде ідеально?
Ідеальних людей не існує. Якою б не була, що б не робила, всім подобатись не будеш. Я просто займаюсь тим, що подобається і роблю це із задоволенням. Це головне.
Нагадаємо, що про свою вагітність Наталя Островська повідомила шанувальникам у червні 2023 року. Зіркова матуся з радістю розповіла глядачам, що зовсім скоро у них з чоловіком народить первісток. А вже за місяць щасливі майбутні батьки влаштували гендер-паті та дізналися, що в них народиться дівчинка.
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