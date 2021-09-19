Наташа Корольова шокувала, що має позашлюбну доньку в США та показала її фото

Наташа Корольова шокувала, що має позашлюбну доньку в США та показала її фото

Артистка допомогла стати батьком своєму другу-гею.

Співачка Наташа Корольова шокувала зізнанням, що має ще одну дитину.

Так, артистка, яка виховує дорослого сина Архипа зі своїм чоловіком, стриптизером Тарзаном, виявляється, має маленьку доньку. Артистка допомогла своєму другу-гею, який живе в США, надавши свій біологічний матеріал для сурогатного материнства. Про це виконавиця розповіла у програмі "Секрет на миллион".

Вагітність у матері, яка виношувала дитину, протікала складно. Пологи також були дуже важкими. Дівчинка народжувалася ніжками вперед. Втім, все минулося. Крихітка з'явилася на світ у жовтні 2019 року.

Наташа поділилася, що малеча живе в Сан-Франциско. Співачка бачилася зі своєю дитиною і показала знімок, на якому тримає крихітку на руках. Фото зроблено на пляжі в Маямі під час першої їхньої зустрічі.

Наташа Корольова з донькою / скриншот з відео

Наташа Корольова з донькою / скриншот з відео

Знаменитість зізналася, що боялася розповідати про це, оскільки деякі люди можуть відреагувати на подію негативно.

"Ця ситуація щаслива, але наш світ настільки зараз жорстокий, і найбільш позитивна та щаслива ситуація, вона може позначитися дуже негативно", - пояснила артистка.

Також Корольова додала, що вони з батьком дівчинки підписали угоду, згідно з якою співачка не має прав на дитину. Втім, у 16 років донька дізнається, хто її біологічна мама.

Наташа з кожним днем бачить у дівчинці своє відображення.

Наташа Корольова з донькою / скриншот з відео

Розсекретила артистка і винагороду за донорство яйцеклітин. Батько дитини дав їй приблизно 50 біткоінів, це близько 2,4 млн доларів. "Коли він повідомив мені про народження дочки, то був шалено щасливий. Хотів подарувати кільце, але я відмовилася", - сказала виконавиця.

Коли є можливість Наташа Корольова приїздить до Америки та бачиться з донькою. Також вона спілкується з батьком відеозв'язком.

Чоловік співачки Сергій Глушко та її мама була шоковані новиною. Мамі зірки навіть стало зле у студії.

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Зауважимо, 2016 року СБУ України заборонила Наташі Корольовій в'їзд до України терміном на 5 років. Пізніше артистці все ж дозволили перетнути кордон заради похорону її бабусі. Співачка намагалася оскаржити рішення про заборону, проте програла суди.

Восени 2019-го артистка звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням все ж таки пустити її на територію країни. 2020 року Корольова у вінку та мереживних велосипедках випустила кліп на українськомовну пісню.

Нагадаємо, раніше Галкін захопив відео, як двійнята вітали його та Пугачову у свій день народження. Лізі та Гаррі виповнилося 8 років.

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