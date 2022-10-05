Наташа Корольова заявила, що готова відправити чоловіка Тарзана вбивати українців

Співачка-путіністка Наташа Корольова висловила готовність відправити свого чоловіка, стриптизера Тарзана, на війну проти України, якщо йому прийде повістка.

Співачка Наташа Корольова, родом з України, яка живе і працює в Росії, заявила, що готова відправити чоловіка, стриптизера Тарзана на війну РФ проти України.

Таку заяву вона зробила в коментарі одному з російських ЗМІ. Тарзан, справжнє ім'я якого Сергій Глушко, є офіцером російської армії. Корольова зазначила, що її 52-річний чоловік підпадає під мобілізацію, проте за віком не проходить:

"Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть у найпершій категорії. Єдине, що за віком не проходить, а так. Якщо прийде повістка, то що? То як усі", - рішуче сказала Корольова.

Тарзан і Наташа Корольова / Фото: instagram.com/tarzan___official

На запитання, чи проводжатиме Корольова чоловіка на війну, вона заявила: "Ну, а що робити? Якщо таке життя в нас".

Нагадаємо, що декілька місяців тому Ірина Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Наташі Корольової і публічно сказала їй, що її зять Тарзан – "гівно". Як відомо, Наташа Корольова, яка родом з України і наразі проживає в Росії, взагалі про війну мовчить, а її чоловік, стриптизер Тарзан, активно підтримує Путіна й армію Росії. Приміром, після звірств, які окупанти вчинили у Бучі, Тарзан записав відеозвернення, у якому заявив, що "це ваші методи, нацистські, фашистські методи, ніколи російський солдат не заплямується таким брудом".

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