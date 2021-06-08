Нателла Крапівіна зі скандалом припинила співпрацю зі Світланою Лободою

Продюсерка та артистка пропрацювали разом 11 років.

Продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна приголомшила заявою.

Вона заявила, що припиняє співпрацю з артисткою. Про це Крапівіна написала на сторінці в Instagram. Бізнесвумен наголосила, що більше не хоче мати жодного відношення до шоубізнесу.

"Все нескінченне кінець свій знаходить. Від сьогодні я більше не являюся продюсером Світлани Лободи і не хочу мати жодного відношення до шоубізнесу", - написала Крапівіна у фотоблогу.

instagram.com/natellakrapivina

Після цього Нателла закрила свій акаунт у Instagram і зробила його приватним. Що змусило продюсерку, яка пропрацювала разом з Лободою 11 років, прийняти таке рішення – невідомо. Сама Лобода поки ніяк не прокоментувала слова експродюсерки, лише у сторіс своєї сторінки в Instagram запостила її пост про припинення співпраці.

Нателла Крапівіна та Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Цілком можливо, що вся справа у скандалі між Крапівіною та російським співаком Філіпом Кіркоровим. Нателла розкритикувала поведінку Кіркорова та екснареченого Ольги Бузової, блогера Дави. На нещодавній роспремії "МУЗ-ТВ" Кіркоров і Дава вдавали наречених, з'явившись у весільних вбраннях.

Музичну премію Крапівіна назвала "цирком уродів" і "паноптикумом в чистому вигляді". Також Крапівіна зазначила, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики", маючи на увазі поведінку Кіркорова і Дави на "МУЗ-ТВ". Свою чергою Кіркоров звинуватив Нателлу у плагіаті, натякаючи на те, що номер Лободи на МУЗ-ТВ вже дуже нагадував постановки Бейонсе. Висловлювання продюсерки про те, що таких як вони з Давою "раніше на Кавказі розчленовували на шашлики" артист назвав гомофобними.

"Ви все ще повзаєте наче гусені і доля вирішить – розчавлять вас, чи з вас вийде метелик", - сказав у відео Кіркоров.

Артист назвав Крапівіну людиною подвійних стандартів і зазначив, що їй потрібна людина, яка "звірятиме її пости з поточним етичним кодексом".

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