Національна легенда Мирослав Вантух розповів, як зустрічався з Королевою Єлизаветою ІІ і Фіделем Кастро

Єлизавета ІІ, Мирослав Вантух, Фідель Кастро

Керівник ансамблю ім. Вірського Мирослав Вантух поділився спогадами, а саме з якими відомими постатями мав честь зустрічатися протягом життя.

У відвертому інтерв’ю для проєкту "Наодинці" художній керівник ансамблю імені Павла Вірського Мирослав Михайлович Вантух розповів, як зустрічався з Королевою Великобританії Єлизаветою ІІ.

"Я перш за все ціную людей за їх працю, за їх талант. Я три рази був у Великобританії і три рази зустрічався з Єлизаветою. Вона нас запрошувала в Букінгемський палац, увесь колектив, тобто більше ста людей. А особисто я з нею півтори-дві години розмовляв. По-перше, вона дуже цікава людина. По-друге, вона в той час сама співала в хорі, тобто розумілася на мистецтві. Пам’ятаю, вона дуже була здивована, питала, як ви досягаєте всього цього, як колектив з 80 людей танцює всі як один. Різним цікавилася, навіть питала про наші зарплати", - розповідає Мирослав Михайлович.

Мирослав Вантух і його легендарний колектив - Ансамбль ім. Павла Вірського

Також народний артист пригадав, як познайомився з легендарним кубинським лідером Фіделем Кастро. Це ще було навіть до того, як він очолив ансамбль імені Павла Вірського. Нагадаємо, цим колективом він керує вже 46 років.

"На Кубі я був, але з "Юністю", а не з ансамблем імені Вірського. Був три рази там. Ми об'їздили всю Кубу, шість провінцій. І в Гавані давали концерти, і він (Фідель Кастро. Прим.ред) три рази був. Пам’ятаю, як він мене вразив. Чотири години говорив, називав імена, прізвища, цифри – і все на пам'ять. І так емоційно говорив, його дуже любили, він цікавий був чоловік", - пригадує Мирослав Вантух.

