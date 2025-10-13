Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2025": перемогу здобула 10-річна Софія Нерсесян

Софія Нерсесян / © suspilne.media

У неділю, 12 жовтня, відгримів Національний відбір на "Дитяче Євробачення-2025".

За право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагалися шестеро учасників: Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злата Іванів та Владислав Васицький, Софія Нерсерян, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.

Врешті, судді, до складу яких увійшли Влад Дарвін, Натела Чхартішвілі-Зацаринна та Мішель Андраде, віддали перше місце дуету Златі Іванів та Владиславу Васицькому, а от глядачі, які голосували в два етапи, – Софії Нерсерян.

Софія Нерсесян представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" / © suspilne.media

Врешті, саме 10-річна Софія, яка виборола у сумі 11 балів представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Юна співачка боротиметься за перемогу з піснею "Мотанка", авторкою якої є Світлана Тарабарова.

Зазначимо, "Дитяче Євробачення-2025" відбудеться вже 13 грудня. Країна-господарка – Грузія. Конкурс мине в Тбілісі в Олімпійському палаці. Усього за кришталевий кубок змагатимуться 18 країн. На конкурс повертаються Азербайджан, Хорватія, Чорногорія. Від участі цьогоріч відмовились Естонія та Німеччина.