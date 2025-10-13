ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2025": перемогу здобула 10-річна Софія Нерсесян

Дівчина представлятиме країну з піснею "Мотанка".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Софія Нерсесян

Софія Нерсесян / © suspilne.media

У неділю, 12 жовтня, відгримів Національний відбір на "Дитяче Євробачення-2025".

За право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагалися шестеро учасників: Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злата Іванів та Владислав Васицький, Софія Нерсерян, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.

Врешті, судді, до складу яких увійшли Влад Дарвін, Натела Чхартішвілі-Зацаринна та Мішель Андраде, віддали перше місце дуету Златі Іванів та Владиславу Васицькому, а от глядачі, які голосували в два етапи, – Софії Нерсерян.

Софія Нерсесян представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" / © suspilne.media

Софія Нерсесян представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" / © suspilne.media

Врешті, саме 10-річна Софія, яка виборола у сумі 11 балів представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Юна співачка боротиметься за перемогу з піснею "Мотанка", авторкою якої є Світлана Тарабарова.

Зазначимо, "Дитяче Євробачення-2025" відбудеться вже 13 грудня. Країна-господарка – Грузія. Конкурс мине в Тбілісі в Олімпійському палаці. Усього за кришталевий кубок змагатимуться 18 країн. На конкурс повертаються Азербайджан, Хорватія, Чорногорія. Від участі цьогоріч відмовились Естонія та Німеччина.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie