Нацвідбір на "Євробачення-2026": букмекери назвали ймовірного переможця

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Букмекери назвали ймовірного переможця Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

До нацвідбору залишились лічені дні. Вже 7 лютого стане відомо, хто ж представлятиме Україну на головній музичній сцені у Відні. Наразі ж єврофани ставлять ставки, хто ж переможе на нацвідборі. У букмекерських прогнозах лідирує відома співачка, а саме Jerry Heil, яка претендує на перемогу з піснею "CATHARTICUS (prayer)".

На другій сходинці розташована артистка Monokate, яка бере участь у нацвідборі з композицією "ТУТ". На п'яти їй наступає виконавиця LELÉKA з піснею Ridnym.

Букмекерські ставки на переможця нацвідбору на "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який не завжди справджується. Окрім того, ставки букмекерів постійно змінюються.

Нагадаємо, Національний відбір на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого. За право представляти Україну на музичному конкурсі змагаються 10 учасників: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та "ЩукаРиба". Переможцем стане той, хто у сумі виборе найбільшу кількість балів від глядачів та суддів.

До речі, журі нацвідбору ще не розсекретили. А от імена ведучих конкурсу нещодавно вже оголосили.