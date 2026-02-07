Нацвідбір на "Євробачення-2026": де та коли дивитись, як пророкують перемогу та як голосувати

Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Реклама

У цю суботу, 7 лютого, відбудеться масштабна подія, на яку українські єврофани чекали рік, - Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

За право представляти Україну на музичних перегонах змагатимуться 10 фіналістів. Проте лише одному з них вдасться переконати суддів та глядачів і вибороти путівку до Відня, Австрія, де вже у травні відбудеться ювілейне "Євробачення".

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на нацвідборі. Ми підмічатимемо найцікавіші моменти на конкурі, вестимемо текстову онлайн-трансляцію та першими повідомимо ім'я переможця. А поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися нацвідбір, що відомо про фіналістів, кому пророкують перемогу та як голосувати за свого фаворита.

Реклама

Де та о котрій дивитися фінал Національного відбору на "Євробачення-2026"

Нацвідбір на "Євробачення-2026" традиційно відбудеться у суботу, а саме 7 лютого. Трансляція конкурсу розпочнеться з передшоу, початок якого заплановано на 18:00. Його вестиме Анна Тульєва. Вона розповідатиме про фіналістів, їхню підготовку та про сенси, які цьогоріч закладені у нацвідбір.

Анна Тульєва / © suspilne.media

Сам фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" розпочнеться вже о 19:00. Ведучими шоу стали незмінний Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, якій вперше випала така нагода.

Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко / © suspilne.media

Подивитися фінал нацвідбору можна на телеканалі "Суспільне Культура", на YouTube-каналі "Євробачення Україна", на "Радіо Промінь", у застосунку "Дія". Також перегляд буде доступний на діджитал-платформах "Суспільного".

Що відомо про фіналістів нацвідбору та їхні конкурсні пісні

У нацвідборі на "Євробачення-2026" братимуть участь десятеро фіналістів. Дев'ятьох учасників обрав оргкомітет конкурсу. А за останнього фіналіста голосували українці в "Дії". Це місце собі виборов співак KHAYAT.

Реклама

Також вже проведено жеребкування, на якому визначили, в якій послідовності виступатимуть артисти. Першою на сцену вийде співачка Valeriya Force, справжнє ім'я якої Валерія Симулик. Артистка змагатиметься за перемогу з піснею Open Our Hearts. Артистка родом із Харкова, проте зараз мешкає в США. Для участі в нацвідборі виконавиця повернулась до України. Раніше українці могли її бачити в таких проєктах, як "Україна має талант" та "Х-Фактор".

Другим свій конкурсний номер показуватиме дует Molodi, який складається з вокаліста Кирила Рогова та барабанника Івана Степаніщева. Колектив був заснований 2020 року в Маріуполі. Артисти працюють в жанрі альтернативного попу та електроніки. Що цікаво, це вже друга спроба Molodi потрапити на "Євробачення". Торік музиканти брати участь у нацвідборі, але посіли "срібло". Нині Molodi змагаються за перемогу з піснею legends.

Третьою на нацвідборі виступатиме співачка Monokate, вона ж Катерина Павленко. Раніше артистка була солісткою гурту Go_A, який наразі перебуває у творчій паузі. Колектив брав участь у "Євробаченні-2021" з піснею "Шум". Гурт тоді виборов п'яте місце. 2025 року артистка розпочала сольну кар'єру. Monokate братиме участь у нацвідборі з піснею "ТУТ".

Четвертим на сцену вийде альтернативний рок-гурт The Elliens. Колектив був створений представницею України на "Дитячому Євробаченні-2021" Оленою Усенко та саундпродюсером і гітаристом Микитою Федоровим. До складу гурту також входить басист Стас Хмель. The Elliens на сцені нацвідбору виконуватиме пісню Crawling Whispers.

Реклама

Також у нацвідборі бере участь й співак Laud, справжнє ім'я якого Владислав Каращук. Для виконавця це вже третя спроба потрапити на "Євробачення". Він брав участь у нацвідборі 2018 року, де посів четверте місце, та 2019, але тоді не потрапив до фіналу. Цього разу Laud змагається за перемогу з піснею Lightkeeper та виступатиме під номером п'ять.

Шостою на сцені нацвідбору виступатиме співачка та композиторка LELÉKA, справжнє ім'я якої Вікторія Корнікова. Тривалий час артистка мешкає в Берліні, де прославляє українську культуру. У нацвідборі виконавиця бере участь з піснею Ridnym.

Сьомим на сцену вийде Mr. Vel. Справжнє ім'я артиста Валерій Мирошниченко. Він є солістом Київського національного академічного театру оперети. Також Валерій викладає вокал. Українці можуть пам'ятати його завдяки таким проєктам, як "Голос країни" та "Х-Фактор". На сцені нацвідбору артист виконає пісню Do Or Done.

Восьмим свій номер покаже співак KHAYAT, він же Андрій Хайат. Саме його обрали українці, коли голосували в "Дії" за десятого фіналіста. Проте артист далеко не вперше бере участь у нацвідборі. Вперше він виступав на сцені конкурсу 2019 року, але тоді не потрапив до фіналу. 2020 року KHAYAT посів на нацвідборі друге місце, а 2025-го – четверте. Цього разу артист змагається за перемогою з піснею "Герци".

Реклама

Дев'ятою свій номер покаже співачка Jerry Heil, вона ж Яна Шемаєва. Для виконавиця нацвідбір – це теж не щось новеньке. Артистка двічі намагалась потрапити на "Євробачення" як сольна співачка, а саме 2020 року та 2023-го. 2024 року Jerry Heil поталанило перемогти на нацвідборі, але в дуеті з реперкою alyona alyona. Композиція Teresa & Maria принесла артисткам "бронзу" на "Євробаченні-2024". Тепер артистка знову намагається потрапити на міжнародний конкурс, але вже сама. Цього разу співачка виконає пісню Catharticus (Prayer).

Останнім виступатиме фольклорний гурт "ЩукаРиба". Колектив складається з професійних фольклористів, етнологів та істориків. Учасники гурту займаються відродженням автентичних композицій, працюють з архівами та польовими записами, при цьому поєднують традиції з сучасною подачею. На нацвідборі колектив виконує пісню "Моя земля".

Кому пророкують перемогу на нацвідборі

Єврофани, в тому числі й світові, вже визначились із фаворитом. На офіційному сайті "Євробачення" перемогу пророкують Jerry Heil Catharticus (Prayer). За неї віддали 47% голосів. Друге місце посідає LELÉKA. 19% єврофанів переконані, що вона переможе. Трійку лідерів замикає Monokate з 16%.

Єврофани визначились із фаворитом нацвідбору на "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Зазначимо, це лише прогнози єврофанів, які далеко не завжди відповідають дійсності. Окрім того, після виступів учасників наживо картинка може кардинально змінитися.

Реклама

Журі нацвідбору та як голосувати глядачам

Цьогоріч склад журі обирав оргкомітет конкурсу. Виступи учасників оцінюватимуть п'ятеро суддів – переможниця "Євробачення-2004" Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов та хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Судді нацвідбору на "Євробачення-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Глядачі віком від 14 років можуть голосувати за свого фаворита в "Дії". Задля цього необхідно зайти в застосунок, в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за когось із 10 фіналістів. Також можна буде надіслати SMS-повідомлення, але лише одне, на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. Ведучі в ефірі оголосять початок, а також завершення голосування.