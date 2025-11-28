Нацвідбір на "Євробачення-2026": єврофани оцінили виступи учасників з лонглиста й обрали фаворита

Нацвідбір на "Євробачення-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Уперше в історії нацвідбору на «Євробачення» на закриті прослуховування запросили не лише команду продюсерів, а й 11 представників найбільших спільнот єврофанів.

Вони долучилися до музичної продюсерки нацвідбору Джамали, креативного продюсера Германа Нєнова та голови української делегації на Євробаченні Оксани Скибінської. Запрошені фанати отримали ексклюзивну можливість оцінити виступи 15 учасників лонглиста. Кожну композицію вони ранжували за шкалою від 1 до 15 балів. Потім оцінки підсумували — і сформували повноцінну рейтингову таблицю.

Результат голосування опублікували на сайті «Суспільного Мовлення». Помітно, що найбільше єврофанів вразили Leleka, monokate, Mr. Vel. Також до п’ятірки найкращих, на думку єврофанів, увійшли Jerry Heil, яка вже бувала на головній сцені «Євробачення-2024», та Mon Fia. Внизу рейтингу опинилися Oks, Valeriya Force та Марта Адамчук.

Рейтингова таблиця за результатами голосування єврофанів / © corp.suspilne.media

Голова української делегації на «Євробаченні» Оксана Скибінська пояснила, що думка єврофанів стала важливою частиною відбору саме на цьому етапі. Вона підкреслила, що насправді це є проміжковим результатом і у майбутньому список фіналістів може кардинально відрізнятися від цього.

«Окрім того, що побачили й почули єврофани в залі, під час визначення фіналістів нацвідбору будуть враховані також відеозаписи виступів учасників на прослуховуванні. Практика показує, що досить часто артисти, які вражають виконанням в залі, не можуть достукатися до глядача через об’єктив камери. А „Євробачення“ — це передусім телевізійний конкурс. Тож не виключаємо, що рейтинг єврофанів і список фіналістів будуть відрізнятися», — зазначила Оксана Скибінська.

Зазначимо, до 15 грудня буде визначено дев’ятку фіналістів нацвідбору-2026. Список буде сформовано після того, як днями відбудеться вирішальне прослуховування. Серед артистів, які не пройдуть до фіналу напряму, проведуть онлайн-голосування, і саме воно визначить десятого фіналіста.

А вже у лютому наступного року стане відомо, хто представлятиме Україну на «Євробаченні-2026» — переможця визначать глядачі та професійне журі.

