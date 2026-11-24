Kazhanna, Влад Дарвін, SKYLERR

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Український мовник оголосив лонглист Національного відбору на «Євробачення-2027». Серед 18 артистів, які претендують на місце у фіналі, є знайомі глядачам учасники попередніх відборів, популярні виконавці та нові імена.

Так, 24 листопада «Суспільне Мовлення» оприлюднило повний список конкурсантів на офіційній сторінці. До нього увійшли, зокрема, співачки SKYLERR, ANKA, переможниця цьогорічної «Фабрики зірок» Povin', а також гурти Epolets і YAGODY. Дехто вже не вперше виборюватиме право підкорювати міжнародну сцену.

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Музичний продюсер нацвідбору Дмитро Шуров, він же Pianoбой, разом із командою «Суспільного» сформував лонглист із 217 заявок. Загалом бажання представити Україну на міжнародній сцені виявив 201 артист: 153 сольні виконавці та 48 гуртів. Заявки надходили не лише з України, а й з-за кордону — зокрема, з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

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Хто потрапив до лонглиста нацвідбору-2027

За можливість виступити на «Євробаченні-2027» від України змагатимуться такі виконавці:

SKYLERR

Povin'

Kazhanna

ANKA

VLAD DARVIN

Уляна Шуба

GANNA

ANKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

гурт Epolets

гурт FOLKULAKA

гурт SPOKUSY

гурт Hits Factory

Epolets / © instagram.com/suspilne.eurovision

гурт MELOS

MIA RAMARI

STASYA

гурт YAGODY

YAGODY / © instagram.com/suspilne.eurovision

YAKAYA

гурт «Солідні люди»

YARIMA

Як обиратимуть фіналістів нацвідбору

Усі артисти з лонглиста мають пройти прослуховування за участю музичного продюсера Дмитра Шурова. Особиста присутність виконавців на цьому етапі обов'язкова.

Після прослуховувань організатори оголосять список фіналістів. Водночас для артистів, які не потраплять до нього за результатами відбору, передбачили додаткову можливість: серед них проведуть рейтингове онлайн-голосування. Переможець цього голосування отримає ще одне місце у фіналі.

Таким чином, у лютому 2027 року на нацвідборі за право представляти Україну на «Євробаченні» змагатимуться щонайменше семеро виконавців. Переможця традиційно визначать за результатами голосування журі та глядачів.

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Де та коли відбудеться «Євробачення-2027»

71-й пісенний конкурс уперше прийматиме Болгарія. Місцем проведення стане прибережне місто Бургас, а головною ареною — новий спортивно-розважальний майданчик «Арена Бурґас».

Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал відгримить 15 травня 2027 року.

Нагадаємо, перемогу на «Євробаченні-2026» здобула болгарська співачка Dara з композицією Bangaranga, набравши 516 балів. Україну на конкурсі представляла Leléka з піснею Ridnym — вона посіла дев'яте місце.

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