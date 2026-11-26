- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 1 хв
Нацвідбір на "Євробачення-2027": одного з учасників після гучного секс-скандалу дискваліфікували
Йдеться про гурт Spokusy, гітариста якого звинуватили в грумінгу.
Одного з учасників Національного відбору на «Євробачення-2027» — гурт Spokusy — дискваліфікували з конкурсу.
Відповідне рішення ухвалив оргкомітет. Річ у тім, що одного з учасників колективу — гітариста та співавтора конкурсної пісні Ігоря Черепанова — звинуватили в грумінгу. Музикант писав неповнолітнім дівчатам повідомлення з сексуальним підтекстом. При цьому він знав про їхній вік.
Врешті, оргкомітет нацвідбору провів власне розслідування, в результаті якого було ухвалено рішення дискваліфікувати Spokusy через неетичну поведінку Ігоря Черепанова.
«„Суспільне“ категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами. Гурт Spokusy дискваліфіковано через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у „Євробаченні-2027“ — відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника», — йдеться в повідомленні.
Тим часом сам Ігор Черепанов всі звинувачення заперечує, хоча й визнає факт, що писав неповнолітнім дівчатам. Музикант стверджує, що це нібито було у жартівливій формі, а також він нібито не здогадувався про вік своїх співбесідниць.
Отже, після дискваліфікації Spokusy лонглист нацвідбору на «Євробачення-2027» складається з 17 учасників. Раніше редакція сайту ТСН.ua вже писала про артистів, які можуть представити Україну на конкурсі.
Тим часом фіналістів нацвідбору оголосять найближчим часом. Цей список складатиметься мінімум із семи учасників. Традиційно одного з фіналістів обиратимуть українці шляхом голосування в «Дії».