Spokusy / © Суспільне

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Національний відбір на «Євробачення-2027» опинився в центрі скандалу ще до початку прослуховувань — 42-річного гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова звинуватили у неналежній поведінці щодо неповнолітніх дівчат, та вже розглядається питання про подальшу участь колективу в конкурсі.

Історія набула розголосу 25 листопада, невдовзі після оголошення лонгліста Нацвідбору. Авторка творчих проєктів Юлія Мантікора опублікувала відеозвернення, у якому звернула увагу на спілкування музиканта з підлітками. До допису вона додала скриншоти листувань. Згодом у соцмережах з’явилися й інші свідчення дівчат. Деякі з них погодилися розповісти про власний досвід спілкування з Черепановим виданню «Суспільне Культура».

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«Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками», — закликала Мантикора.

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Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

У листуваннях, оприлюднених авторкою, йдеться, зокрема, про повідомлення сексуального характеру та пропозиції інтимного характеру. Сам музикант відреагував на звинувачення у коментарі журналістам. Черепанов назвав їх наклепом і запевнив, що не мав романтичних стосунків із дівчатами, яким не виповнилося 18 років. Водночас він припустив, що міг надсилати повідомлення, які згодом стали приводом для обговорення.

«Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося», — пояснив гітарист.

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Однак після появи перших скриншотів із власними історіями до редакції «Суспільне Культура» звернулися й інші дівчата. Одна зі співрозмовниць, яка побажала не розкривати свого імені, розповіла, що у 14–16 років регулярно відвідувала київський клуб, де працював Черепанов. За її твердженням, музикант дозволяв собі небажані дотики до неї та її подруг, зокрема торкався сідниць, талії та грудей.

Також дівчина заявила, що Черепанов пригощав алкоголем неповнолітніх, до яких виявляв симпатію. Вона стверджує, що працівник бару знав про її вік, однак усе одно наливав їй спиртне. Крім того, співрозмовниця заперечила слова музиканта про відсутність романтичного інтересу до дівчат до 18 років. За її словами, він робив їй компліменти, а навіть через п’ять років після описаних подій продовжував запрошувати її до клубу.

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Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Інша дівчина на ім’я Даріна також поділилася досвідом спілкування з гітаристом. За її словами, вони познайомилися, коли їй було 17 років: тоді Черепанов запропонував створити арт для його гурту Aghiazma. Згодом вони зустрілися в клубі, а пізніше музикант запросив її до бару на Арсенальній і пригостив пивом. Під час прогулянки біля парку Вічної Слави він запропонував їй поцілуватися, однак дівчина відмовилася. Попри це, за її словами, згодом Черепанов запропонував їй поїхати до нього на дачу.

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Дописи про Ігоря Черепанова / © скриншот

Тим часом ситуацію взяло на контроль «Суспільне», яке відповідає за організацію Нацвідбору. Мовник наголосив на неприйнятності сексуальної комунікації з неповнолітніми та повідомив, що перевіряє обставини скандалу.

«Зараз збираємо повну інформацію щодо ситуації, що склалася, і найближчим часом ухвалимо рішення щодо подальшої участі гурту у Нацвідборі», — заявили представники «Суспільного».

Ігор Черепанов, відомий також під псевдонімом Череп, є гітаристом гурту Spokusy, засновником концертного агентства та артдиректором клубу. Колектив, створений разом з Алексом Дарієном, виконує музику в жанрах постпанку та ньювейву. Для Черепанова це не перша спроба потрапити на «Євробачення». 2017 року він уже брав участь у Нацвідборі у складі гурту Aghiazma.

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Нагадаємо, нещодавно названо імена артистів, які можуть представити Україну на «Євробаченні-2027».

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