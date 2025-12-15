- Дата публікації
Нацвідбір на "Євробачення": Джамала заявила про порушення правил Поляковою, Ясинський звинуватив її в брехні
Оля Полякова цьогоріч хотіла взяти участь у нацвідборі на "Євробачення". Проте за правилами артистка не може цього зробити. Джамала прокоментувала це і висловилась про конкурсу пісню колеги.
Скандал довкола Національного відбору на "Євробачення-2026", схоже, й не думає вщухати.
Як відомо, цьогоріч співачка Оля Полякова подавала свою заявку на участь у конкурсі. Проте є одне "але". Річ у тім, що за правилами артистка не може цього зробити, оскільки після 2014 року їздила з виступами до Росії. Проте конкурсну пісню вона все ж таки подала, яка не потрапила до лонглиста. Продюсерка нацвідбору Джамала на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що у Полякової була насправді хороша композиція. За словами Джа, співачка хотіла позмагатися за перемогу з композицією Warrior. Проте з цього виходить, що Оля Полякова порушила ще одне правило. Річ у тім, що учасники нацвідбору не мають права розкривати конкурсні пісні до моменту оголошення всіх фіналістів нацвідбору.
"Хороша пісня! Це, саме Warrior, здається. Саме з цією піснею вона хотіла їхати", - говорить Джамала.
Після зізнань Джа втрутився продюсер Олі Полякової. Михайло Ясинський у Facebook звинуватив Джамалу в брехні, оскільки, за його словами, артистка подавала іншу пісню, яка мала назву Queen of the night.
"Якщо це не брехня, то що це? Ми ніколи і ніде не казали, що Warrior – пісня-заявка. Пам'ять дійсно слабке місце цієї співачки. Пісню-заявку продюсерці відбору забути якось не дуже професійно", - відрізав продюсер.
Нагадаємо, організатори нацвідбору раніше вже розкрили імена дев'яти фіналістів конкурсу. Останнього учасника українці обиратимуть шляхом голосуванні в "Дії".