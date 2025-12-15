ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
2 хв

Нацвідбір на "Євробачення": Джамала заявила про порушення правил Поляковою, Ясинський звинуватив її в брехні

Оля Полякова цьогоріч хотіла взяти участь у нацвідборі на "Євробачення". Проте за правилами артистка не може цього зробити. Джамала прокоментувала це і висловилась про конкурсу пісню колеги.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Джамала та Оля Полякова

Джамала та Оля Полякова

Скандал довкола Національного відбору на "Євробачення-2026", схоже, й не думає вщухати.

Як відомо, цьогоріч співачка Оля Полякова подавала свою заявку на участь у конкурсі. Проте є одне "але". Річ у тім, що за правилами артистка не може цього зробити, оскільки після 2014 року їздила з виступами до Росії. Проте конкурсну пісню вона все ж таки подала, яка не потрапила до лонглиста. Продюсерка нацвідбору Джамала на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що у Полякової була насправді хороша композиція. За словами Джа, співачка хотіла позмагатися за перемогу з композицією Warrior. Проте з цього виходить, що Оля Полякова порушила ще одне правило. Річ у тім, що учасники нацвідбору не мають права розкривати конкурсні пісні до моменту оголошення всіх фіналістів нацвідбору.

"Хороша пісня! Це, саме Warrior, здається. Саме з цією піснею вона хотіла їхати", - говорить Джамала.

Після зізнань Джа втрутився продюсер Олі Полякової. Михайло Ясинський у Facebook звинуватив Джамалу в брехні, оскільки, за його словами, артистка подавала іншу пісню, яка мала назву Queen of the night.

Михайло Ясинський стверджує, що саме цю пісню Оля Полякова подавала на нацвідбір на "Євробачення-2026" / © facebook.com/mikeyasinskiy

Михайло Ясинський стверджує, що саме цю пісню Оля Полякова подавала на нацвідбір на "Євробачення-2026" / © facebook.com/mikeyasinskiy

"Якщо це не брехня, то що це? Ми ніколи і ніде не казали, що Warrior – пісня-заявка. Пам'ять дійсно слабке місце цієї співачки. Пісню-заявку продюсерці відбору забути якось не дуже професійно", - відрізав продюсер.

Допис Михайла Ясинського / © facebook.com/mikeyasinskiy

Допис Михайла Ясинського / © facebook.com/mikeyasinskiy

Нагадаємо, організатори нацвідбору раніше вже розкрили імена дев'яти фіналістів конкурсу. Останнього учасника українці обиратимуть шляхом голосуванні в "Дії".

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie