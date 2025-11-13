ТСН у соціальних мережах

Науковці назвали найгарнішу жінку в світі з майже ідеальним обличчям: нею стала відома акторка

Дослідження проводилося за допомогою грецького рівняння “золотий перетин”. Ця артистка отримала 94,72 відсотка досконалості.

Валерія Сулима
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Науковці назвала найгарнішу жінку в світі з майже ідеальним обличчям.

Спеціалісти провели дослідження за допомогою грецького рівняння “золотий перетин”, яке вимірює красу. Згідно з результатами, найгарнішою жінкою в світі стала американська акторка Емма Стоун. Вона отримала 94,72 відсотка досконалості.

“Емма Стоун була явною переможницею, коли всі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості. Вона посіла перше місце завдяки своїй послідовній досконалості в усіх елементах “золотого перетину”, — говорить дослідник, доктор Джуліан Де Сілва, передає Daily Mail.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун отримала високі оцінки за брови, в неї майже ідеальна лінія щелепи та чудово пропорційні губи.

Після знаменитості наступною у списку найгарніших жінок опинилася американська акторка Зендея, а за нею — індійська артистка Фріда Пінто.

Зендея та Фріда Пінто / © Associated Press

Зендея та Фріда Пінто / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2025 року. Ним вперше став відкритий гей.

