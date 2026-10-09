Наважилися на усиновлення: який вигляд мають названі діти Мірошниченків, Могилевської та інших зірок

Тимур та Інна Мірошниченки з дітьми, Наталія Могилевська з доньками, Лілія Подкопаєва з сином / © Колаж ТСН.ua

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За яскравими прем’єрами, концертами та світськими виходами зірок нерідко залишаються особисті історії, про які вони говорять значно менше. Деякі українські знаменитості свого часу наважилися відкрити свої серця дітям, які потребували родини, і подарували їм можливість зростати в любові та турботі.

Для когось рішення про усиновлення стало довгим і непростим шляхом, а для когось — початком абсолютно нового етапу життя. Зірки не завжди одразу розповідали про такі особисті зміни, даючи дітям час звикнути до нової родини та відчути себе у безпеці.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала історії українських знаменитостей, які стали батьками завдяки усиновленню та показали, що родина може народжуватися не лише з кровного зв’язку, а й із любові, довіри та щоденної турботи.

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Тимур та Інна Мірошниченки

Сім’я Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Історія родини Тимура та Інни Мірошниченків стала однією з найвідоміших серед українських зіркових усиновлень. Подружжя не приховувало складнощів, які виникали на цьому шляху, і від початку відкрито розповідало про адаптацію дітей.

У червні 2023 року Мірошниченки усиновили хлопчика Марселя. Він народився передчасно та мав проблеми зі здоров’ям, через що потребував тривалої реабілітації. Перші місяці в новій родині також були непростими, однак поступово дитина звикала до батьків та нового дому.

Інна Мірошниченко із сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Через три роки Інна показала, як змінився її син, і поділилася кадрами їхнього сімейного життя.

Але на цьому історія поповнення родини не завершилася.

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У вересні 2024 року подружжя офіційно удочерило дівчинку Ангеліну. Таким чином, у родині Мірошниченків стало вже четверо дітей — Мія, Марко, Марсель та Ангеліна.

Тимур та Інна Мірошниченко з донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

Сім’я Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська тривалий час приховувала від публіки одну з найважливіших подій у своєму житті. Про те, що співачка стала мамою, українці дізналися лише на початку 2024 року.

Виявилося, що ще під час повномасштабної війни артистка разом із коханим Валентином удочерила двох рідних сестер — Мішель та Софію.

Могилевська не поспішала розповідати про дівчат. За словами співачки, сестрам був необхідний час, аби адаптуватися до нового життя та відчути себе у безпеці. Саме тому майже два роки їхнє усиновлення залишалося особистою сімейною історією.

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Наталія Могилевська з донькою Мішель / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка й нині дуже обережно ставиться до публічності доньок і переважно не показує їхніх облич. Водночас час від часу вона ділиться сімейними моментами та розповідає про життя дівчат.

Молодша донька Софія у 2026 році відсвяткувала шостий день народження.

Наталія Могилевська з донькою Софією / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва з сином / © instagram.com/podkopayeva_official

Ще задовго до того, як усиновлення стало частою темою у публічному просторі, власний досвід такого батьківства пережила олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

У 2006 році спортсменка разом із тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила восьмимісячного хлопчика Вадима з дитячого будинку.

Лілія Подкопаєва з сином / © instagram.com/podkopayeva_official

Втім, ця історія мала несподіваний поворот. Уже під час процедури усиновлення Подкопаєва дізналася, що вагітна.

Попри це, подружжя не відмовилося від свого рішення і забрало Вадима до родини. Згодом хлопчик виріс, а спортсменка час від часу показувала сина у своїх соцмережах.

Лілія Подкопаєва з сином / © facebook.com/JetSetterua

Алекс та Аля Якутови

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

Найсвіжіша історія у цій добірці — усиновлення, до якого шеф-кухар Алекс Якутов та його дружина Аля готувалися понад два роки.

Подружжя почало збирати документи ще у травні 2024 року. Після проходження спеціальних курсів майбутні батьки чекали своєї черги понад рік.

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

Першу зустріч із чотирирічним Кирилом вони провели 28 квітня 2026 року у Ворзельському будинку дитини. Після цього Алекс та Аля ще півтора місяця їздили до хлопчика, поки тривало оформлення необхідних документів.

На початку літа Кирило вже переїхав до нового дому.

А остаточно процедура усиновлення завершилася 31 липня 2026 року — цього дня суд офіційно визнав Алекса та Алю Якутових батьками хлопчика.

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

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