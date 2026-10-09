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Наважилися на усиновлення: який вигляд мають названі діти Мірошниченків, Могилевської та інших зірок
Зворушливі історії українських знаменитостей, які відкрили свої домівки для дітей та назавжди змінили їхні життя.
За яскравими прем’єрами, концертами та світськими виходами зірок нерідко залишаються особисті історії, про які вони говорять значно менше. Деякі українські знаменитості свого часу наважилися відкрити свої серця дітям, які потребували родини, і подарували їм можливість зростати в любові та турботі.
Для когось рішення про усиновлення стало довгим і непростим шляхом, а для когось — початком абсолютно нового етапу життя. Зірки не завжди одразу розповідали про такі особисті зміни, даючи дітям час звикнути до нової родини та відчути себе у безпеці.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала історії українських знаменитостей, які стали батьками завдяки усиновленню та показали, що родина може народжуватися не лише з кровного зв’язку, а й із любові, довіри та щоденної турботи.
Тимур та Інна Мірошниченки
Історія родини Тимура та Інни Мірошниченків стала однією з найвідоміших серед українських зіркових усиновлень. Подружжя не приховувало складнощів, які виникали на цьому шляху, і від початку відкрито розповідало про адаптацію дітей.
У червні 2023 року Мірошниченки усиновили хлопчика Марселя. Він народився передчасно та мав проблеми зі здоров’ям, через що потребував тривалої реабілітації. Перші місяці в новій родині також були непростими, однак поступово дитина звикала до батьків та нового дому.
Через три роки Інна показала, як змінився її син, і поділилася кадрами їхнього сімейного життя.
Але на цьому історія поповнення родини не завершилася.
У вересні 2024 року подружжя офіційно удочерило дівчинку Ангеліну. Таким чином, у родині Мірошниченків стало вже четверо дітей — Мія, Марко, Марсель та Ангеліна.
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська тривалий час приховувала від публіки одну з найважливіших подій у своєму житті. Про те, що співачка стала мамою, українці дізналися лише на початку 2024 року.
Виявилося, що ще під час повномасштабної війни артистка разом із коханим Валентином удочерила двох рідних сестер — Мішель та Софію.
Могилевська не поспішала розповідати про дівчат. За словами співачки, сестрам був необхідний час, аби адаптуватися до нового життя та відчути себе у безпеці. Саме тому майже два роки їхнє усиновлення залишалося особистою сімейною історією.
Артистка й нині дуже обережно ставиться до публічності доньок і переважно не показує їхніх облич. Водночас час від часу вона ділиться сімейними моментами та розповідає про життя дівчат.
Молодша донька Софія у 2026 році відсвяткувала шостий день народження.
Лілія Подкопаєва
Ще задовго до того, як усиновлення стало частою темою у публічному просторі, власний досвід такого батьківства пережила олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.
У 2006 році спортсменка разом із тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила восьмимісячного хлопчика Вадима з дитячого будинку.
Втім, ця історія мала несподіваний поворот. Уже під час процедури усиновлення Подкопаєва дізналася, що вагітна.
Попри це, подружжя не відмовилося від свого рішення і забрало Вадима до родини. Згодом хлопчик виріс, а спортсменка час від часу показувала сина у своїх соцмережах.
Алекс та Аля Якутови
Найсвіжіша історія у цій добірці — усиновлення, до якого шеф-кухар Алекс Якутов та його дружина Аля готувалися понад два роки.
Подружжя почало збирати документи ще у травні 2024 року. Після проходження спеціальних курсів майбутні батьки чекали своєї черги понад рік.
Першу зустріч із чотирирічним Кирилом вони провели 28 квітня 2026 року у Ворзельському будинку дитини. Після цього Алекс та Аля ще півтора місяця їздили до хлопчика, поки тривало оформлення необхідних документів.
На початку літа Кирило вже переїхав до нового дому.
А остаточно процедура усиновлення завершилася 31 липня 2026 року — цього дня суд офіційно визнав Алекса та Алю Якутових батьками хлопчика.