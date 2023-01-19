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Навіжений фанат увірвався до будинку батьків Біллі Айліш

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Навіжений фанат увірвався до будинку батьків Біллі Айліш

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Співачка вимагає через суд заборонити чоловіку наближатися до неї та її рідних.

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш поскаржилася на переслідувача.

Зокрема, знаменитість подала заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням заборонити одному навіженому прихильнику наближатися до неї та її рідних. Таке рішення Біллі було зумовлене тим, що від 22 грудня минулого року чоловік щонайменше п'ять разів приходив до будинку її батьків.

Спочатку прихильник зірки просто спостерігав, а 29 грудня минулого року підійшов до воріт та залишив білу троянду із запискою, у якій зізнався у коханні, пише NBC News.

Біллі Айліш / © Associated Press
Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Утім, 5 січня навіжений прихильник пішов далі. Він перестрибнув через ворота та увірвався до будинку батьків Біллі. Чоловік почав зізнаватися Айліш у коханні та хотів з нею зустрітися. Поліція затримала зловмисника за підозрою у крадіжці зі зломом.

Чоловік стверджував, що Біллі за ним спостерігала. Ба більше, він заявив, деякі пісні вона писала саме про нього. Виконавиця все заперечила та зазначила, що побоюється за свою безпеку.

"Я хвилююся, що одного дня хтось із цих осіб зробить щось насильницьке зі мною чи з кимось із членів моєї родини", - поділилася артистка.

Нагадаємо, восени минулого року до маєтку Джастіна та Гейлі Біберів увірвався незнайомець. Охорона його одразу ж помітила та викликала поліцію. Утім, замість того, щоб здатися, чоловік влаштував погоню.

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Дата публікації
Перегляди
221
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