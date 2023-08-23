Навколо фестивалю у Польщі вибухнув скандал через спонсорів-росіян: "Океан Ельзи" та інші відмовилися від участі

Навколо музичного фестивалю Easy Busy Fest, який мав відбутися 26 серпня у столиці Польщі Варшаві на підтримку України, вибухнув скандал.

З'ясувалося, що до організації заходу мають причетність росіяни. На цей скандальний нюанс вказала лідерка української діаспори в Польщі Наталя Панченко. На сторінці у Facebook вона написала, що спонсорами цього фестивалю стали громадяни країни-терористки росії:

"Потім мені стало цікаво хто ж організовує цей фестиваль, я прогорнула далі і отетеріла. Бо інформації про організатора фестивалю на сайті взагалі не знайшла, а спонсори цього заходу - MixMerkt та Monolith. Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідців із росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу "Russian shops", яка цього року заходить у Польщу", - написала Панченко.

Лідерка української діаспори в Польщі розповіла про причетність росіян до заходу / Фото: facebook.com/nataszita

Зазначимо, що в лайнапі цього фестивалю було вказано багато українських зірок, зокрема гурти "Океан Ельзи", The Hardkiss, шоумен Володимир Дантес, репер YAKTAK, реперка alyona alyona. Вони, своєю чергою, зазначили, що не знали про причетність до фестивалю росіян. Врешті, артисти почали масово відмовлятися від участі у заході.

Володимир Дантес відмовився від участі у фестивалі Easy Busy Fest / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

The Hardkiss відмовився від участі у фестивалі Easy Busy Fest / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Океан Ельзи" відмовився від участі у фестивалі Easy Busy Fest / Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Згодом на офіційній сторінці фестивалю в Instagram з'явилося звернення від організаторів заходу. У ньому вказано, що фестиваль скасували, а вони перепрошують українських артистів через те, що досконало не перевірили походження усіх, хто був причетний до заходу.

Організатори Easy Busy Fest про скасування фестивалю / Фото: instagram.com/easybusyfest

Нагадаємо, місяць тому співак Макс Барських відмовився від свого виступу на фестивалі Summer Fest у Кишиневі. Причиною відмови артиста стало те, що він не захотів виходити на одну сцену зі співаком Валерієм Меладзе, який досі не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні.

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