Навроцька розповіла про спілкування з сином Фагота і чому в них немає власних дітей: "Були проблеми"

Відома українська дизайнерка Ольга Навроцька розповіла, які в неї склалися стосунки з сином учасника гурту "ТНМК" Фагота та чому в них немає власних дітей.

Навроцька з Олегом Михайлютою вже тривалий час разом. Пара не одружується, а також не наважується народжувати власних дітей. Щоправда, закохані намагалися стати батьками. Як зізналась Навроцька в інтерв'ю Аліні Доротюк, їм це не вдалося, адже є певні проблеми зі здоров'ям. Утім, дизайнерка говорить, що не хоче ставати мамою, адже боїться брати на себе відповідальність за життя іншої людини.

Фагот та Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/fahot

"Були проблеми зі здоров'ям. Я зрозуміла, що в мене немає такого натхнення, щоб прикладати стільки зусиль, щоб це зробити. Я думаю, що це якась моя така дитяча позиція, що я не хочу брати на себе таку величезну відповідальність і відчувати стільки болю за іншу людину. Може, це щось психологічне, але я розумію, що я просто не можу, не хочу", - говорить обраниця Фагота.

Ольга Навроцька також зазначила, що усиновлювати дитину вони з музикантом теж не планують: "Думки про усиновлення ми поки що не допускаємо".

Загалом, у Фагота є син від екскоханої. Як говорить Навроцька, з 14-річним Микитою в неї чудові стосунки. Зокрема, їм є про що поспілкуватися та що обговорити, хоч їм і нечасто вдається бачитися.

Олег Михайлюта (Фагот) з сином / Фото: instagram.com/fahot

"Ми не дуже часто бачимося, але коли бачимось, мені є про що з ним поговорити. Ми з ним не близькі друзі, але у нас дуже класне спілкування, коли ми з ним бачимося. Зараз я можу з ним поговорити про якусь комп'ютерну гру, про кіно, про життя, про війну", - додала Навроцька.

До речі, нещодавно в сина Фагота було особливе свято. Тож, музикант вітав Микиту та вперше за тривалий час показував їхнє спільне фото.

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