Ольга Навроцька на тлі розриву з Фаготом висловилась про свій стан: "Я стала ще сильнішою"

Українська письменниця та дизайнерка Ольга Навроцька розповіла про зміни у своєму особистому житті після розриву із музикантом гурту «ТНМК», якого слухачі знають під псевдонімом Фагот. Пара була разом близько 16 років.

Про розлучення Ольга повідомила телеведучій Марічці Падалко у короткий термін перед виходом інтерв’ю на її YouTube-каналі. За словами журналістки, через це довелося відредагувати запис, адже частина сказаного під час розмови вже не відповідала реальності.

«Частину нашого спілкування з Ольгою довелося видалити, оскільки вона більше не відповідала дійсності. Але, оскільки нас, жінок, не визначає присутність чи відсутність чоловіка поруч, більша частина розмови залишилася. Насправді цей матеріал ми зняли ще кілька місяців тому, але притримали його через появу Ольги на іншій платформі. Та і тому, що „нічого не має змінитися“ — здавалося мені після спілкування з людиною, яку на відстані знаю з дитинства. Але життя непередбачуване», — пояснила Падалко.

У самій розмові письменниця поділилася, що нині відчуває внутрішній спокій і комфорт у власному житті. Вона зізналася, що навчилася цінувати час наодинці з собою і сприймає цей етап як важливу трансформацію.

«Немає більшого кайфу, ніж усвідомлена і зайнята самотність. Коли тобі самому з собою дуже цікаво, тому що у тебе дуже багато класних справ і ти сам собі дуже цікавий. Мені здається, що це дуже крута трансформація, тому що для мене зараз немає такого болючого відчуття, чи якоїсь там потреби ні в якихось суперемоціях, ні в якихось потрясіннях. Тому що мені достатньо того, що відбувається навколо нас, війни, цієї трагедії. Тому я зараз і своє ставлення до відносин заспокоїла. Не знаю, мені зараз спокійно», — сказала вона.

Водночас ані сама Навроцька, ані Фагот публічно не повідомляли про розрив у своїх соцмережах. Втім письменниця на своїй Instagram-сторінці, анонсуючи інтерв’ю, натякнула, що за час від запису розмови її життя зазнало змін.

«Це інтерв’ю я дала ще наприкінці 2025 року, і з того часу багато чого змінилося, але дивлячись на себе, я точно розумію, що зараз я стала ще сильніше», — зазначила вона.

