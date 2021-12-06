Найгучніші скандали 2021: камінгаут MELOVIN та публічні сварки дружин Віктора Павліка

Цього року сталося чимало скандалів у світі шоубізнесу.

Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки року, що минає.

Так, ми вже писали і про радісні події, зокрема найяскравіші весілля та народження дітей, і про сумні – розлучення та зіркові втрати. Немало 2021-го було і скандалів. Тож, пропонуємо вам пригадати, хто із зірок шоубізнесу спричинив шквал обговорення своїми вчинками.

Армі Гаммера звинуватили в канібалізмі

Армі Гаммер / Associated Press

На початку року голлівудський актор Армі Гаммер потрапив у неабиякий скандал. Зірку стрічки "Назви мене своїм ім'ям" звинуватили в канібалізмі.

Так, спершу до Мережі потрапило листування знаменитості з дівчатами, в яких він виявляє бажання "випити крові" і "їх з'їсти". А після того, як злили його закритий фотоблог з відео оголеної жінки та тестами на наркотики, неочікувану заяву зробила його колишня дівчина. 22-річна модель Пейдж Лоренце заявила, що актор вирізав першу букву свого імені на її лобку за допомогою ножа, таким чином затаврувавши її, а потім і хвалився цим своїм друзям.

Пейдж Лоренце / instagram.com/paigelorenze

Згодом ще одна екскохана Гаммера Кортні Вучекович стверджувала, що у актора дійсно є канібалістичні нахили. За її словами, він говорив, що хоче зламати їй ребра, підсмажити їх на вогні і з'їсти.

Невдовзі ще одна коханка знаменитості розповіла, як він ґвалтував її чотири години та бив головою об стіну та батогом по ногах. За словами Еффі Ангелової, це сталося 2017 року в Лос-Анджелесі.

Сам Армі назвав ці звинувачення божевільними і сказав, що відмовляється від знімань, оскільки не зможе тепер залишити дітей на тривалий час.

Зі свого боку, колишня дружина актора Елізабет Чемберс, яка перебувала у шлюбі з ним 10 років і має двох дітей, зазначила, що навіть не здогадувалася, що жила з людиною, яку звинувачують у канібалізмі. Також Елізабет заявила, що підтримує будь-яку жертву, яка зазнала насильства.

Армі Гаммер з дружиною та дітьми / instagram.com/armiehammer

Вже у червні Армі Гаммер вирушив на лікування до рехабу. Знаменитість лікує свою залежність від наркотиків, алкоголю та сексу.

Оголена alyona alyona сфотографувалася з прапором України

Українська реп-виконавиця alyona alyona шокувала прихильників світлиною у своєму Instagram в образі американської зірки Lizzo. На фото Альона постала повністю оголеною, прикривши пікантні місця прапором України. Цей знімок наробив галасу у Мережі.

instagram.com/alyona.alyona.official

У бік співачки одразу посипалося чимало хейту і звинувачень у паплюженні державної символіки. Втім, реперка пояснила, що нічого ганебного у тій фотографії вона не бачить. А влаштувала такий провокаційний фотосет, аби показати, що "в Україні є багато подвійних стандартів".

Скандал alyona alyona з дрифтом на Софійській площі

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Крім скандального оголення реперка цього року потрапила у ще одну неприємність. Так, 10 серпня в історичному центрі Києва, біля Софії Київської відбувались рекламні знімання, де два авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. Покриття на Софійській площі було значно забруднено слідами автомобільних колес – навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та на площі з'явилася величезна чорна від шин вісімка.

КМДА

Як виявилося, міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих знімань. Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як з'ясувалось, на Софійській площі дрифтували українська реперка alyona alyona та коментатор кіберспортивних змагань Віталій Волочай. Екстремальну їзду організувала компанія Red Bull, якій влада Києва не дозволила проводити такі знімання.

Інформатор

За словами артистки, її запевнили, що ці знімання законні. Окрім того, їй сказали, що це відео приурочене до Дня Незалежності, а її запросили знятися у дрифті як лідерку думок. Наступного дня зірка приїхала чистити Софійську площу після дрифту. До цього бруківку намагалась відмити клінінгова компанія, проте в них це до кінця не вдалось.

Також виконавицю викликали на допит як свідка.

Сексскандал Костянтина Меладзе

Костянтин Меладзе / instagram.com/meladzemusic

Відомий композитор та продюсер Костянтин Меладзе навесні потрапив у сексскандал. Так, першою про харасмент з боку знаменитості натякнула відома співачка Ані Лорак. Артистка розповіла, що свого часу продюсер пропонував їй допомогти з кар'єрою та натомість просив від Ані певну плату. Втім, після того, як виконавиця не погодилася на умови співпраці, продюсер заборонив всім своїм знайомим спілкуватися з нею. Невдовзі Лорак забрала свої слова назад.

Ані Лорак та Костянтин Меладзе

За декілька днів із гучною заявою виступила українська зірка Оля Полякова. Артистка вирішила підтримати Лорак і записала відеозвернення, де повідомила, що вірить Ані, адже і сама отримувала таку пропозицію від Меладзе. Наважилася поділитися своєю історією й екссолістка гурту "ВІА Гра" Тетяна Найник. Співачка пригадала, як після чергових гастролей Меладзе запросив її на розмову, де сказав, що вона "погано танцює", посадив на коліна та почав мацати її тіло.

Втім, не усі жінки, які співпрацювали із Костянтином Меладзе, такі категоричні. Так, стала на захист експродюсера Надія Мейхер, яка теж була солісткою "ВІА Гри". Акторка зауважила, що всі звинувачення проти Меладзе не варто сприймати серйозно і додала, що домагання і Костя - це протилежні речі. Не лишилася осторонь і виконавиця Анастасія Приходько. Зірка заявила, що не отримувала від відомого композитора непристойних пропозицій.

Анастасія Приходько і Костянтин Меладзе / instagram.com/prykhodko_official

Сам Костя не коментував ці звинувачення. А от його брат, артист Валерій Меладзе, заявив, що скандальні заяви неможливо довести. Він переконаний, що це брехня та завжди буде підтримувати рідну людину.

Камінгаут MELOVIN на Atlas Weekend

MELOVIN / instagram.com/atlasweekend

У липні співак MELOVIN здійснив камінгаут під час фестивалю Atlas Weekend, заявивши, що він бісексуал. Артист після свого виступу поцілував дівчину, модель Маргариту Верховцеву, яка лесбійка, а потім злився у пристрасному поцілунку із чоловіком.

Втім, цей момент вирізали з прямого ефіру М1. Артист був обурений таким рішенням. Втім, у відповідь генеральний директор музичного каналу Сергій Перцев пояснив це тим, що справа не в цензурі, а в тому, що Костя Бочаров нібито не попередив про свій камінгаут.

Бійка Андрія Федінчика

Андрій Федінчик / instagram.com/andreyfedinchik

Український актор Андрій Федінчик влітку цього року влаштував вночі бійку в Подільському районі Києва. На відео, яке з'явилося в Мережі, було видно, як зірка їхав зигзагами на електросамокаті дорогою, а коли водій машини посигналив йому, Федінчик підбіг до однієї з машин і почав витягувати водія через вікно. Натомість водій бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

Увага! Відео містить нецензурну лексику та сцени жорстокості!

Невдовзі артист записав відео, у якому перепросив за свою поведінку. Андрій зізнався, що у нього є проблеми з контролем над своїм гнівом. Зірка серіалу "Папаньки" також звернувся до психоаналітика, аби вирішити проблему.

Сексскандал в Карпенка-Карого

На початку серпня студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях 75-річного актора Володимира Талашка.

Володимир Талашко / УНІАН

За словами дівчат, зірка кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім "фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму". Зокрема, жертвами харасменту була відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова і акторка Анастасія Вергелес. Також зірку "В бій ідуть лише старі" звинуватила Марія Смірнова-Матрос. Вона заявила, що знаменитість, який був другом сім'ї, зґвалтував її 17-річну 14 років тому. Вона зазначила, що сім'я знала про цей неприємний інцидент, однак тоді вони вирішила не здіймати скандалу, адже вважали, що їм не повірять.

Марія Смірнова-Матрос / facebook.com/mariia.matros

Сам же Володимир Талашко публічної заяви не робив, однак у коментарі ТСН телефоном усе заперечував: "Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було". Наразі триває слідство. У листопаді Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням

Розлучення Саші та Ігоря Пустовітів

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

У липні Insta-подружжя Саша та Ігор Пустовіти, за "ідеальним" життям якого слідкувала ледь не вся Україна, ошелешило новиною про розлучення. Згодом блогери почали лити бруд одне на одного в інтерв'ю. Зокрема, Саша Бо заявила, що Ігор знущався з неї морально. Також вона сказала, що у війні за майно Ігор почав погрожувати тим, що розповість, що у Бо булімія і навіть бажав їй померти від раку шлунка. Ще одна тема, про яку нібито погрожував розповісти Ігор Пустовіт, – те, що Олександра хворіла на туберкульоз. У неї була закрита форма туберкульозу легень під час першої вагітності.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

У відповідь на це Ігор заявив, що його екскохана набрехала. Також блогер дав інтерв'ю-відповідь на закиди колишньої. Зірка Мережі поділився, що не бажав їй захворіти онкологією, а навпаки – купу разів намагався поговорити з коханою та вмовити її піти лікуватися від булімії.

"Вона мені в кімнаті говорить: "Ти — дно і ти вже нічого собі в цьому житті ні на що не заробиш! А я собі зароблю ще на 20 будинків і на 20 салонів". Я кажу: "Ти на рак шлунка швидше за робиш, якщо ти не будеш лікуватися!". Так це було проговорено", — заявив Пустовіт.

Також Ігор прокоментував свої слова, коли назвав Сашу "відром". Він поділився, що сказав так лише один раз — після того, як Бо десятки разів критикувала розмір його статевого органа.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Поки що подружжя, яке виховує двох синів, досі офіційно не розлучилося.

Публічні сварки колишньої і теперішньої дружин Віктора Павліка

Лора Созаєва і Катерина Реп'яхова

У жовтні колишня дружина співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – заявила, що співак виганяє її з квартири, за яку обіцяв їй погасити кредит та віддати.

У відповідь нова обраниця виконавця Катерина Реп'яхова повідомила, що всі ці роки, скільки вона разом із Віктором, його колишня не дає їм спокійно жити. Зокрема, вони виплачують кредит на велику квартиру, оплачують Ларисі комунальні послуги, дають гроші та інколи забезпечують продуктами. Реп'яхова каже, що їх все влаштовувало, поки був живий син ексів Павло. Пара ухвалила рішення допомагати Ларисі протягом року після його смерті, аби підтримати її, але тепер подружжя хоче придбати власне житло. Тому пара запропонувала Лорі продати її житло в обмін на те, що дасть Созаєвій 100 тисяч доларів.

Втім, за словами Каті, вирішувати питання мирним шляхом Лариса не планує, і такий варіант її не влаштовує.

Згодом, після того, як Лариса назвала дружину Павліка "нахабною, холоднокровною тварюкою", виконавець не витримав і вперше втрутився у публічні розбірки. Віктор заявив, що віддасть Ларисі все, що вони нажили, аби вона вже відчепилася від подружжя та почала жити своїм життям.

Віктор Павлік / instagram.com/viktorpavlik

Але днями Реп'яхова показала фрагмент позову проти колишньої співака через її образи. Вона хоче стягнути з Лариси моральну шкоду. Також блогерка додала, що враховуючи нові обставини, квартиру, у якій зараз живе Созаєва, вони ділитимуть порівну через суд, і борг за неї зокрема.

Конфлікт екссолісток гурту "НЕАНГЕЛИ" Слави Камінської та Віки Смеюхи

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Нещодавно екссолістки гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська та Віка Смеюха привселюдно посварилися. Все почалося з того, що Вікторія розмістила відео, де сидить у ресторані. Раптом офіціант виносить їй величезний торт з зображенням Слави, який співачка пізніше розрізала. Як говорить виконавиця, вона нікого не хотіла образити таким своїм вчинком. Втім, Славі це не сподобалося. Віка поділилася, що після цієї ситуації вона отримала безліч погроз.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Окрім цього, Смеюха вирішила вперше розповісти про булінг та аб'юз у гурті. За словами зірки, Слава постійно її намагалась принизити. Бувало й таке, що вона починала бійку та виривала їй волосся. Зі свого боку, Камінська підтвердила, що підіймала руку на ексколегу. Виконавиця пояснила, що її дратували постійні спізнення Смеюхи. І от, за її словами, коли Віка спізнилася на більш ніж пів години на корпоратив, терпець Камінській увірвався. Свої дії вона пояснила тим, що вона була при надії на великому терміні.

На думку Слави, що ці висловлювання і зухвалі витівки Смеюхи, як торт із її зображенням, обумовлені наближенням дати прем'єри нової пісні Віки. Камінська переконана, що так Смеюха привертає до себе увагу перед релізом.

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