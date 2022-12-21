Найгучніші скандали 2022: гомофобні заяви Федишин та фейкова довідка Alina Pash

Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки тяжкого 2022 року.

Ми вже писали і про радісні події, зокрема найяскравіші весілля та народження дітей, і про сумні – розлучення зірок. Немало 2022-го було і скандалів.

Пропонуємо вам пригадати, хто із зірок шоубізнесу потрапив у гучний скандал через свої вчинки та висловлювання та спричинив шквал обговорень.

Фейкова довідка Alina Pash та незаконна поїздка до анексованого Криму

Виконавиця Alina Pash спробувала свої сили на нацвідборі на "Євробачення-2022" та перемогла. Однак, замість підготовки до міжнародного конкурсу, на Аліну чекав гучний скандал. Співачці пригадали її скандальні фото у Москві та незаконну поїздку до анексованого Криму, зокрема – Аліна прилетіла на півострів зі сторони Росії.

Однак, співачка все заперечувала. Паш говорила, що на півострів 2015 року приїхала автобусом з території України. Аліна заявила, що надала Суспільному відповідну довідку, яка нібито підтверджує, що вона законно перетнула кордон.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Втім, активіст Сергій Стерненко заявив, що довідка артистки про поїздку до Криму – підробка. Суспільний мовник відреагував на це та звернувся до ДПСУ для перевірки довідки, наданої командою Alina Pash. Довідка про те, що виконавиця приїжджала до Криму зі сторони України, дійсно виявилася фейковою.

Фото: suspilne.media

Аліну дискваліфікували з конкурсу, а Україну на "Євробаченні-2022" представив гурт Kalush Orchestra, який і переміг.

Бійка Вілла Сміта на церемонії "Оскар"

Американський актор Вілл Сміт наробив галасу на 94-й церемонії нагородження кінопремії "Оскар". Знаменитість ударив ведучого заходу Кріса Рока та послав його куди подалі. Неприємний інцидент трапився через те, що Рок невдало пожартував про зачіску дружини Сміта, у якої немає волосся через алопецію.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока / Фото: Associated Press

Після цього вчинку Вілла одразу почали критикувати. З актором навіть відмовилися співпрацювати декілька компаній. Сміт не став пускати скандал плисти за течією. Актор перепросив за свою поведінку та вийшов з Американської кіноакадемії. До речі, Сміту таки дали другий шанс, і він повернувся до знімань у кіно.

Втеча сина та онука Софії Ротару на човні з України

Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, чоловікам призовного віку заборонили виїжджати за кордон. Однак, онук та син відомої співачки Софії Ротару спробували незаконно поїхати до Молдови, а точніше переплести у човні. Щоправда, цього їм зробити не вдалося, адже їх разом з іншими порушниками затримали на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському.

Згодом стало відомо, що онук Ротару – Анатолій Євдокименко – все ж таки зумів виїхати за кордон. Він перебуває у Європі, де займається музичною діяльністю.

Скандальні заяви Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту та нуль балів для Польщі на "Євробаченні-2022"

На Alina Pash скандали в Україні через "Євробачення-2022" не закінчилися. Цього разу дісталося Ірині Федишин. Співачку розкритикували через те, що професійне журі, до складу якого входила й сама Федишин, поставило для Польщі нуль балів на "Євробаченні-2022". Артистка одразу ж намагалася виправдатися та пояснити, чому так мало балів для Польщі. Утім, Ірина потрапила у ще більш гучний скандал.

Бали для Польщі від Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк розповідала, що взагалі не хотіла брати участь в оцінюванні учасників "Євробачення-2022", адже серед них багато представників ЛГБТ-спільноти, а їй через це було складно "абстрагуватися".

"ЛГБТ-спільнота для мене це… Я це не розумію, для мене це великий гріх. Але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається… ми всі будемо відповідати перед богом. Я духовна людина і я чітко знаю, що це є важкий гріх. Але кожен робить висновки. Ми всі різні. Ми не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати - руйнуйте", - заявляла Федишин.

Після цих висловлювань співачку зацькували та назвали її "гомофобкою". Зокрема, Федишин дісталося від Насті Приходько, MELOVIN, травесті-діви Монро, Олі Полякової та інших представників шоубізнесу.

MELOVIN звернувся до Ірини Федишин / Фото: Instagram MELOVIN

Закінчився скандал довкола Ірини Федишин тим, що вона поїхала з благодійними концертами за кордон та перепросила за сказані слова. Однак, виконавиця залишися при своїй думці: "Бог не закликає ненавидіти їх, а попередити про наслідки цього гріха".

Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову та Тоню Матвієнко в порушенні авторських прав

Співачка Оксана Білозір влаштувала гучний скандал, що нібито Оля Полякова, Тоня Матвієнко і Ольга Полежака "нахабно виконували її пісню, незважаючи на авторське право", та пригрозила їм судом.

Натомість у скандал потрапила сама Білозір. Зірки шоубізнесу заступилися за співачок, а Оксані дорікнули, що та "публічно влаштовує срач".

Оля Полякова прокоментувала, що вона виконувала пісню на музику Мирослава Скорика, тож Білозір немає до неї жодного відношення.

Тим часом Тоня Матвієнко додала, що мала розмову з Оксаною Білозір, і та дозволила виконувати їй свою пісню. Ба більше, композицію Матвієнко співає від 2013 року.

Керівник "Дизель Студіо" назвав Ксенію Мішину "бл*дункою" та "політичною хвойдою"

Цьогоріч проєкт "Дизель Студіо" потрапив у гучний скандал. Спочатку керівників звинуватили, що вони не виплачують заробітну платню. Зокрема, контентмейкер Микола Федосенков розповів, як йому не виплатили чималу суму коштів за зроблену роботу.

Акторка Ксенія Мішина вирішила заступитися за Миколу і написала: "Такі вчинки "Дизель Студіо" через букву Z у логотипі?"

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однак після цих слів керівник гумористичного проєкту публічно назвав Ксенію Мішину "бл*дункою" та "політичною хвойдою". Акторка не стала терпіти приниження і відповіла, що якби слова Федосенкова були брехнею, то керівники проєкту так би не реагували.

Фото: Олексій Бланар/Facebook

Згодом і сам Бланар пояснив свої слова. За його словами, йому було образливо те, що їх порівняли з "рашистами", особливо після того, як він 17 днів перебував в окупації. Однак Бланар усвідомлює, що не мав права так висловлюватися стосовно Мішиної, тож перепросив за свої слова.

Мовний скандал Маші Єфросиніної та Олі Полякової

В одному з випусків шоу "Дорослі дівчата" Оля Полякова та Маша Єфросиніна заявили, що не можуть вести проєкт української мовою. Знаменитості пояснили це тим, що їм складно перейти на українську та й глядачі вже звикли до російськомовного формату.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна

Після виходу шоу на Олю та Машу одразу вилилася хвиля критики. Знаменитостей звинувачували у тому, що у такий тяжкий для країни час, вони не можуть перейти на українську. Ба більше, навіть колеги за сценою обурилися через слова Полякової та Єфросиніної.

Оля Полякова відреагувала на хейт. Вона зазначила, що сваритися через мовне питання - не на часі. За словами співачки, це розколює суспільство в середині. Оля також додала, що перехід на українську мову – це питання часу, адже чимало людей до 24 лютого спілкувалися лише російською і почати спілкуватися іншою їм складно.

Згодом і Маша Єфросиніна прокоментувала скандал. Вона зазначила, що тоді перебувала за кордоном і не розуміла, наскільки тригерною для суспільства є тема української мови.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я облажалась. Аналізуючи цю історію. Якби я на той час була в Україні, я би, мабуть, так не сказала. Я тоді робила цей випуск ще дійсно в усвідомленні того, що "Дорослих дівчаток" люблять за чесність. От ми такі, як є. Що і тут ми будемо з вами чесними, бо ми поки що перейти (на українську – прим.ред), власне в нашій комунікації вдвох маємо певні труднощі. Я абсолютно наївно подумала, що ця чесність так само буде сприйнята як будь-яка, яку ми говорили. І облажалась", - прокоментувала Єфросиніна у проєкті "Ходят слухи!" Раміни Есхакзай.

Ольгу Сумську звинуватили у співпраці з російським режисером

Ольга Сумська нарвалася на хвилю критики через те, що зібралася гастролювати Європою з виставою "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова. Однак, акторці дорікнули, що виставу ставив російський режисер Валерій Белякович, а гратиметься вона мовою оригіналу – російською.

Сумська не стала терпіти, а одразу відповіла на всі звинувачення. Акторка зазначила, що вистава була поставлена 19 років тому, а режисера Сумська ніколи в житті не бачила і взагалі він помер 2016 року. Ба більше, у виставі гратимуть лише українці та латвійський знаменитий актор Івар Калниньш.

Тим часом частина коштів з продажу квитків піде на потреби ЗСУ.

"Вистава "Майстер і Маргарита" була поставлена 2003 року! Тобто, 19 років тому… Я репетирувала виставу по відео і зіграла вперше свою прем'єру в рідній Ялті…Незабутньо… Цього року продюсери з Європи запропонували тур великими містами – Париж, Прага, Берлін та інші…Ми домовлялись одразу про відсотки від зборів на потреби ЗСУ! Саме цей меседж сьогодні в пріоритеті для всіх нас!" – наголосила Сумська.

Наталка Денисенко погодилася грати з російськими акторами в одному серіалі

Наталці Денисенко дорікнули через знімання з російськими акторами. Зокрема, знаменитість вирішила продовжити зніматися у серіалі "Кріпосна" у Польщі.

Сама ж Наталка пояснила своє рішення тим, що на вихід стрічки чекають поляки. Тим часом Денисенко принципово вирішила не ставати з російськими акторами в одному кадрі.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Після гучного скандалу творці серіалу вирішили замінити російських акторів дублерами.

Скандальний рядок у пісні Kalush і Skofka

Музиканти випустили нову композицію, яка отримала назву "Батьківщина". Однак слухачі пісні обурилися через рядок: "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". На думку багатьох користувачів, такі слова недоречні.

Спочатку Skofka пояснив, що користувачі не так зрозуміли сенс слів. За словами репера, вони у жодному разі не хотіли образити дівчат.

Фото: instagram.com/skofka.ua

Згодом і Олег Псюк пояснив, що ж насправді значить скандальний рядок у пісні.

"Я мав на увазі: воля - це дівчина яка любить свій ДІМ, свою Батьківщину, (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей ДІМ вона б не віддала "руским". Але при написанні, хто пише музику, той мене зрозуміє, часом ми скорочуємо якісь слова, якісь прибираємо, щоб воно влізло по звучанню. Вже розумію, що я не вдало скоротив, і ви побачили іншу суть, образливу! Образливу, комусь для "Волі", комусь для "Дівчини". За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було", - пояснив Олег Псюк.

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