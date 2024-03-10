Найгучніші скандали Соловій: критикувала Кароль, зустрічалася з одруженим та зняла кліп у церкві

Останнім часом артистка доволі різка у своїх висловлюваннях та все більше може розповідати про особисте життя.

Довкола української співачки Христини Соловій останнім часом виникало чимало гучних скандалів.

Зокрема, виконавиця не приховує, що недолюблює артистку Тіну Кароль, та публічно критикує її творчість. Нещодавно ж Соловій посварилася з ведучою Машею Єфросиніною.

Особисте життя артистки теж не менш скандальне. Соловій зустрічалася з одруженим чоловіком, була коханкою та крутила роман одразу з двома.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найгучніші скандали довкола Христини Соловій, а також переглянути, що відомо про її особисте життя.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Розкритикувала творчість Тіни Кароль

Христина Соловій показала, що недолюблює Тіну Кароль, ще 2013 року на шоу "Голос країни". Тоді учасниця заявила, що покине шоу, якщо до неї розверне крісло лише Тіна Кароль. Соловій обґрунтувала це тим, що не хоче співати російську попсу, як, на її думку, це робила тренерка.

З новою силою скандал між артистками розгорівся на початку 2023 року. Христина Соловій знову різко пройшла по творчості Тіни Кароль. Артистка заявила, що в її колеги за сценою всі хіти – російськомовні.

Тіна Кароль, Христина Соловій

"Попри те, що Ані Лорак звалила до рашки і все просто перекреслила, у неї є два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Українськомовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи – це російська музика", - висловилася Соловій у "Буремному подкасті".

Кароль реагувала на слова Соловій, але багатослівною не була. Співачка лише опублікувала відео з "Буремного подкасту" та додала смайлики, що сміються. Згодом артистка також ділилася, що не тримає образи на Соловій.

Стримана реакція Тіни Кароль на критику від Христини Соловій / Фото: instagram.com/tina_karol

Скандальний кліп із Сергієм Жаданом, який був знятий у церкві

Восени минулого року довкола артистів розгорівся гучний скандал. Вони випустили новий кліп на пісню "Серце", який знімали у Львові та в церкві св. Андрія Первозванного. У відео Соловій та Жадан зіграли закохану пару. Також у кліпі знімалися одностатеві пари, які цілувалися на камеру.

Утім, щойно відео вийшло на YouTube, як представники церкви почали вимагати його видалити. Вони заявили, що ролик нібито "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій, про які повідомили церкві раніше".

Артисти відео не видаляли. Сергій Жадан заявив, що в кліпі церква виступає метафорою, і жодного святотатства в роботі не закладено. Соловій, своєю чергою, зняла з себе відповідальність та зазначила, що ідея повністю належить Сергієві.

Христина Соловій і Сергій Жадан

Публічно посварилася з Єфросиніною та заявила, що "на її руках кров українців"

Днями Маша Єфросиніна випустила інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Та, як виявилося, без скандалів не обійшлося. Виконавиця заявила, що українці є дуже толерантними до тих, "хто колись помилився", а потім звернулася до Маші: "Навіть з тобою".

Маша Єфросиніна та Христина Соловій

Христина Соловій заявила, що всі медійні люди, які свого часу розмивали культурні кордони між Росією та Україною та публічно використовували російську мову, повинні за це відповідати, адже на "їхніх руках кров українців".

"Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. Що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю", - заявила Соловій.

Маша Єфросиніна та Христина Соловій

Маша Єфросиніна зазначила, що тоді артисти працювали відповідно до запитів аудиторії, а також додала, що останні п'ять років вела програми лише українською. Згодом ведуча назвала Соловій лицеміркою і аутсейдеркою шоубізнесу протягом останніх 10 років через свою категоричність.

Чим закінчилася їхня сварка – поки лишається загадкою. Режисери перебили відео заставкою, а далі вже показали іншу тему обговорення. Утім, після виходу інтерв'ю чимало користувачів заявляли, що залюбки побачили б весь фрагмент суперечки. Тож, Соловій та Єфросиніна організували благодійний збір на реабілітацію поранених військових, які брали участь у боях за Авдіївку. Коли вдасться зібрати один мільйон гривень, знаменитості опублікують повне відео з їхньої сварки.

Христина Соловій та Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/soloviyka

Особисте життя Христини Соловій, сповнене скандалами

Особисте життя співачки не стоїть осторонь скандалів. Чого тільки вартий її роман зі старшим на 19 років співаком та письменником Сергієм Жаданом. Зокрема, вони почали зустрічатися, коли артист ще був офіційно одруженим. Згодом він таки пішов від дружини, а Соловій критикували, мовляв, розбила сім'ю. Утім, роман Жадана з Христиною теж не мав щасливого кінця. Співачка пішла від чоловіка, бо закохалася в іншого. Подробніше про те, як артистка звабила Жадана та як розвивалися їхні стосунки, дивіться за посиланням.

Христина Соловій і Сергій Жадан

Загалом, співачка неодноразово зізнавалась, що їй подобаються чоловіки, які значно старші за неї. Навіть після розриву з Жаданом артистка закрутила роман з 42-річним обранцем. Окрім того, Соловій не цурається бути в ролі коханки і такий досвід в її особистому житті вже був. Ба більше, співачка може закрити новий роман, не покінчивши при цьому з попередніми стосунками. Так було і з Сергієм Жаданом.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Читайте також: