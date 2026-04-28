"Відчайдушна домогосподарка Габі" приголомшила зізнанням про дитинство: "Я не красуня"

Єва Лонгорія відверто розповіла, як дитячі комплекси змінили її життя.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

Зірка «Відчайдушних домогосподарок» — голлівудська акторка Єва Лонгорія — вперше так відверто розповіла про відчуття «гидкого каченяти» в родині, дитячі комплекси та шлях до впевненості.

Знаменитість зізналася, що тривалий час не вважала себе привабливою. Вона росла у великій родині, де постійно порівнювала себе з сестрами. Всі вони мали світле волосся і класичну зовнішність, яка вважалася еталонною. На цьому тлі майбутня акторка почувалася «іншою». Це сформувало її внутрішні комплекси ще в підлітковому віці. Втім, саме вони згодом стали поштовхом до розвитку її сильних сторін.

«Я знала, що я не красуня в сім’ї. Тому я вирішила: окей, я не буду гарною, але я буду найсмішнішою та найрозумнішою», — згадує вона в коментарі The News.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Зірка додає, що той період залишився не лише в пам’яті, а й на старих фото, які вона зараз згадує з іронією. Саме тоді, за її словами, вона навчилася працювати над собою і будувати впевненість не через зовнішність, а через харизму.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Сьогодні Лонгорія живе в Іспанії разом із родиною, насолоджуючись спокійнішим ритмом життя, але зізнається: навіть ідеальні пейзажі не замінять рідних традицій і смаків дитинства.

Єва Лонгорія здобула світову популярність після ролі в серіалі «Відчайдушні домогосподарки». Згодом вона не лише закріпилася в Голлівуді як акторка, а й реалізувала себе як продюсерка та активістка. Сьогодні її історія — це приклад того, як невпевненість може стати точкою зростання.

Нагадаємо, нещодавно відома акторка Анастасія Пустовіт виступила з гучною заявою про стандарти краси.

