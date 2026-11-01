Найгучніші зради зірок: Шакіру проміняли на молоду коханку, а в чоловіка Бекхем був роман з помічницею

Жерар Піке, Шакіра та Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

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Зради — це неабияк болісне випробування у стосунках, і знаменитості це знають з власного досвіду.

Так, коли доводиться постійно перебувати під прицілом папараці, складно щось приховати. Тож, коли у зіркових парах стаються негаразди, публіка про це одразу ж дізнається. Часом папараці навіть вдається зазнімкувати зраду. Наприклад, співачка Шакіра дізналась про невірність чоловіка з преси, а коханого акторки Наталі Портман взагалі сфотографували з іншою.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала найгучніші зради серед зірок Голлівуду. Пропонуємо дізнатися, як знаменитості дізнавались про невірність коханих та як після цього складались їхні стосунки.

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Шакіра і Жерар Піке

Романтична історія колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке завершилась у червні 2022 року. Як виявилося, причиною цього стали зради спортсмена. Жерар Піке систематично мав романи на стороні. Найгучнішим виявився з тоді ще 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті. Ба більше, футболіст навіть приводив коханку до їхнього з Шакірою дому, поки та була на гастролях або ж у подорожах із синами. Артистка про зради чоловіка дізналась із преси, коли ЗМІ опублікували неспростовні докази. Врешті, пара розірвала стосунки.

Жерар Піке та Шакіра / © Associated Press

Наталі Портман та Бенджамін Мільп’є

Голлівудська акторка Наталі Портман та французький танцівник Бенджамін Мільп’єп прожили в шлюбі 11 років. На розлучення подала сама артистка у липні 2023 року. Як виявилося, сталося це через зради чоловіка, про які Наталі Портман теж дізналась зі ЗМІ. Журналісти опублікували інформацію про роман Бенджаміна Мільп’є з екоактивісткою Каміль Етьєн, якій на той момент було 25 років. Спростувати це було складно, оскільки папараці оприлюднили й відповідні фото. Наталі Портман та Бенджамін Мільп’є намагались зберегти шлюб, але врешті поставили крапку. У них є двоє спільних дітей — син Алеф та донька Амалія.

Наталі Портман та Бенджамін Мільп’є / © Associated Press

Девід та Вікторія Бехкеми

Футболіст та дизайнерка вважаються чи не ідеальною парою, але й у них є свої скелети у шафі. Зокрема, 2003 року Девід почав грати за «Реал Мадрид», тож переїхав до Мадрида жити. А от Вікторія залишилась з двома маленькими синами в Лондоні. Врешті, цей переїзд завершився скандалом. 2004 року помічниця футболіста Ребекка Лус видала, що між ними нібито був роман. Тим часом на тлі цих скандальних заяв у шлюбі Бекхемів виникла серйозна криза, яка ледь не призвела до розлучення. Подружжю вдалося врятувати стосунки. Вікторія з синами переїхала до чоловіка до Мадрида, а згодом вони дізнались, що чекають на народження третьої дитини.

Девід та Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Демі Мур та Ештон Кутчер

Голлівудські актори одружились 2005 року, а вже 2013-го — офіційно розлучились. Розрив пари обернувся гучним скандалом. Демі Мур видала шокувальні подробиці їхніх стосунків. Виявилося, що чоловік схилив дружину до сексу втрьох. Після цього він почав систематично зраджувати акторку. Врешті, зірка Голлівуду поставила крапку. Це далося Демі Мур нелегко, вона тяжко переживала розлучення. Проте з роками колишні закохані все ж таки змогли залишити образи в минулому.

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Ештон Кутчер та Демі Мур / © Associated Press

Бейонсе і Jay-Z

У шлюбі цієї зіркової пари теж був непростий період. Бейонсе у своєму альбомі Lemonade згадувала, що їй довелося пережити зраду коханого. Сталося це, коли їхня старша донька, яка народилась 2012 року, була ще зовсім маленькою. Jay-Z у пісні 4:44 визнав, що зради дійсно були в шлюбі, та просив вибачення у дружини. Також репер зізнався, що після народження близнюків, що було 2017 року, повністю переосмислив свої вчинки. Врешті, артистам вдалося зберегти сім’ю.

Jay-Z та Бейонсе / © Associated Press

Голлі Беррі та Ерік Бене

Шлюб акторки та музиканта тривав від 2001-го до 2005 року. Ще 2002 року Голлі Беррі дізналась про численні зради чоловіка. Сталося це завдяки таблоїдам. Щоправда, акторка спершу відмовлялась в це вірити та навіть збиралась судитися з журналістами через наклеп. Врешті, Ерік Бене сам визнав, що зради були. Він також наголошував, що страждає від «сексуальної залежності» та навіть лікувався у реабілітаційному центрі. Подружжя спробувало зберегти шлюб, але їм це не вдалося. Згодом Голлі Беррі зізналась, що не вірила в діагноз чоловіка, а його слова про «сексуальну залежність» вважала виправданням.

Ерік Бене та Голлі Беррі / © Associated Press

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт

Роман між зірками Голлівуду закрутився під час знімань фільму «Сутінки», де вони грали закохану парочку. Стосунки акторів тривали від 2009-го до 2013 року. Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт розійшлись через зраду артистки. Річ у тім, що 2012 року папарці сфотографували її за поцілунками з одруженим режисером Рупертом Сандерсом. Крістен Стюарт публічно просила вибачення в Роберта Паттінсона, і вони дали стосункам другий шанс. Однак налагодити взаємини так і не вдалося.

Крістен Стюарт та Роберт Паттінсон / © Associated Press

Сандра Буллок і Джессі Джеймс

Історія цієї пари є неабияк драматичною. Акторка та телеведучий одружились у липні 2005 року. На початку 2010-го вони усиновили дитину. Здавалося б, ось вона — сімейна ідилія. Проте у березні 2010 року, одразу ж після того, як Сандра Буллок отримала свій перший «Оскар», преса почала рясніти заголовками про численні зради Джессі Джеймса. Врешті, акторка подала на розлучення, процес якого завершився у червні того ж таки року. Також знаменитість оформила одноосібну опіку над названим сином.

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Джессі Джеймс та Сандра Буллок / © Associated Press

Нагадаємо, звичайно, є шлюби, в яких немає місця зрадам. Нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про найміцніші зіркові пари України. Пропонуємо пригадати, якими були гуморист Євген Кошовий, ведуча Маша Єфросиніна та інші на початку шлюбу і як вони змінились.

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