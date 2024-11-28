Найкращі модні колаборації, доступні в PRM

PRM — це унікальний інтернет-магазин в Україні, в якому розкіш зустрічається з міським стилем, створюючи простір для найсміливіших та інноваційних модних експериментів. На цьому майданчику представлені колекції від міжнародних дизайнерів, ексклюзивні кросівки та аксесуари, які оцінять справжні колекціонери та знавці моди. PRM приваблює тих, хто цінує не лише імениті бренди, а й авангардні течії в дизайні, а також тих, хто прагне жити в гармонії зі своїми переконаннями, виражати себе без компромісів і знаходити натхнення в музиці, мистецтві та культурі.

PRM — ваш найкращий магазин для шопінгу оригінального одягу

PRM переродився після купівлі Sneakerstudio Answear.com минулого року, об’єднавши тривалий досвід лідерів з продажу lifestyle-продуктів у Центральній та Східній Європі з надійністю топової модної електронної платформи. Наслідуючи глобальні тенденції, PRM прагне зайняти позицію серед головних мультибрендових бутиків світу, пропонуючи першокласний шопінг та вибрані високомодні бренди. Тут представлені глобальні бренди, лімітовані колекції, спеціальні випуски кросівок та колекційні предмети.

Який одяг можна знайти в інтернет-магазині PRM

Асортимент PRM орієнтований на шанувальників вуличної моди, що відкриті для експериментів з трендами. В інтернет-магазині представлені розкішні бренди, що вирізняються неформальним стилем, нестандартним дизайном та високою якістю. Творці PRM зосередилися на тому, щоб об’єднати в одному місці вибрані бренди висококласного взуття та одягу, пропонуючи надзвичайно широкий асортимент вуличної та високої моди. Також в магазині доступні лімітовані колекції, які великі бренди надають лише своїм ключовим партнерам.

Які бренди пропонують свої лімітовані колаборації в PRM?

Магазин PRM пропонує ексклюзивні колаборації, в яких поєднується творчість всесвітньо відомих дизайнерів та унікальний стиль популярних брендів:

adidas Originals x Ksenia Schnaider

Ця співпраця між знаменитим спортивним брендом та українською дизайнеркою Ксенією Шнайдер вирізняється новаторським підходом до спортивного одягу. Колекція містить переосмислене класичне взуття від бренду Adidas з унікальним кроєм і деталями, що відображають сучасні тенденції екологічно чистої моди.

Rick Owens та Dr. Martens

Ця колаборація становить сміливе поєднання готичного стилю Ріка Оуенса й культового взуття Dr. Martens. Взуття отримало унікальні елементи дизайну, зокрема екстремальні силуети й текстури, завдяки чому кожна пара є вираженням зухвалості.

Puma та Dua Lipa

Партнерство з поп-іконою Дуа Ліпою додало колекції Puma свіжості та сексуальності. Лінійка одягу і взуття відображає динамічний стиль та музичну спадщину співачки, пропонуючи яскраві кольори та інноваційні дизайни, які підходять як для спортзалу, так і для вуличної моди.

Rick Owens та Champion

Спільні зусилля Ріка Оуенса та Champion увінчалися створенням колекції, яка перевизначає вуличний одяг. Використовуючи мінімалістичний підхід Owens та якість виготовлення Champion, колаборація пропонує одяг, що поєднує в собі комфорт та авангардний дизайн.