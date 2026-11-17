Олексій Гнатковський

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Народний артист України Олексій Гнатковський, який нещодавно відмовився зніматися в кіно, висловився про майбутнє російськомовних дітей в Україні, пояснив, чому батькам варто змінювати мовні звички в родинах, і закликав державу запроваджувати штрафи за порушення мовного законодавства.

Актор переконаний, що українська мова дедалі більше визначатиме суспільні перспективи людини. Він вважає, що батькам уже зараз варто замислитися над мовним вихованням дітей. Адже згодом це може позначитися на їхньому спілкуванні з однолітками та становищі в суспільстві. За прогнозом Гнатковського, російськомовні діти можуть зіткнутися з неприйняттям. Ба більше, у дорослому віці їм, імовірно, доведеться надолужувати те, чого не навчили вдома.

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"Ми – українці, у нас буде українська Україна, і вона буде успішною. І тому, якби батьки мислили стратегічно, то вони вже дітей готували б до того, що буде... А інакше – дитина буде мучитися потім. Вона виросте, піде у школу, а потім в інститут, і їй буде соромно. Їй будуть казати: "о, москаль" чи "кацап", – зауважив артист у шоу “Пряма червона”.

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Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Гнатковський також провів паралель із минулим, коли українська мова в міському середовищі нерідко ставала приводом для упередженого ставлення. Тепер, на його думку, суспільні тенденції змінюються, і дедалі важливішою ставатиме саме українська. Водночас артист наголошує, що мовне питання не можна зводити лише до особистого вибору людей: він розділяє людське ставлення та відповідальність держави.

"Питання мови я ділю на дві частини. Це – людська і державницька історія. Людська історія має бути людяна. Якщо ти когось будеш насильно переконувати в чомусь, то це викличе тільки спротив. А державницька – жорстка. Чому? Тому що нам насильно витісняли нашу мову, витісняли впродовж радянської доби і впродовж російської імперської окупації. Це 300-400 років. Людей за те, що вони говорили українською мовою, називали дітей українськими іменами, писали п'єси з українськими авторами, робили музику українську, вбивали", – пояснив актор.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Саме історичним переслідуванням української мови Гнатковський аргументує необхідність жорсткішої державної політики. Він вважає, що за недотримання мовного законодавства мають передбачатися фінансові санкції. На його переконання, перспектива втратити гроші може стати дієвим стримувальним чинником.

"Держава повинна мати ряд санкцій. Як на мене, найкращі санкції – це гроші. Ти, коли розумієш, що будеш робити порушення і за це платитимеш гроші, то ти будеш не робити цього", – зазначив Гнатковський.

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Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Водночас артист застеріг від агресії до людей, які спілкуються російською, зокрема до вимушених переселенців. Він згадав українців, які через війну переїхали до Івано-Франківська, наголосивши, що багато хто з них втратив не лише домівки, а й рідних. Тому, на його думку, замість осуду вони мають відчувати підтримку та гостинність.

"Ті, хто приїхав до Франківська, – вони не з радості приїхали. Вони через біду приїхали. Люди втратили домівки, рідних. І тут з ними говорити агресивно? Навпаки, справа кожного українця, неважливо, чи це Франківськ, чи Київ, чи Краматорськ, – свої двері відкрити і прийняти якомога більше", – наголосив актор.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Нагадаємо, раніше Олексій Гнатковський розкрив, чому приховує дружину від публіки та що пережила його родина під час війни.

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