Наймолодша солістка "ВІА Гри" топлес засвітила груди з пікантного ракурсу

Соня захопила гарячими фото.

Солістка гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова розбурхала уяву користувачів новими гарячими фото.

Артистка має красиву фігуру і залюбки бере участь у пікантних фотосесій. Одна з таких відбувалася нещодавно. На кадрах, які 20-річна виконавиця опублікувала в Instagram, Соня постала топлес, одягнена лише у штани. Знаменитість прикрила руками груди, засвітивши бюст з незвичного ракурсу.

Софія Тарасова / instagram.com/sofia_tarasova

Також Тарасова спокусливо позувала на дивані.

Софія Тарасова / instagram.com/sofia_tarasova

"Пронизана творчим задумом та вихованою стервозністю", – прокоментувала публікацію вона.

Юзери не втратили нагоди прокоментувати ці світлини: "Вогонь", "Гаряче", "Красиво", "Ти сексі", "Ось вона, ВІА Гра".

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