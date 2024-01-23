Наймолодша зірка "Спіймати Кайдаша" оголилася у сміливій фотосесії

Українська акторка Дарина Федина, які зіграла Мелашку у серіалу "Спіймати Кайдаша", знялася у сміливій фотосесії.

Пікантними чорно-білими знімками артистка поділилася у своєму Instagram. Для фотосесії, яка відбулася у Львові, Дарина обрала зухвалий образ.

Дарина Федина / Фото: instagram.com/tse.hanna

Знаменитість позувала перед об'єктивом фотокамери оголеною, а свої пікантні місця вона приховувала білою сорочкою. Волосся Федина розпустила, а образ доповнила ледь помітним макіяжем.

Дарина Федина / Фото: instagram.com/tse.hanna

Зазначимо, Дарина Федина прославилася завдяки ролі Мелашки у нашумілому серіалі "Спіймати Кайдаша". Дівчина була наймолодшою серед головного акторського складу стрічки. Після знімань у серіалі, артистка поки що не мала вагомих ролей у кіно, тому на екранах вона майже не з'являється.

Дарина Федина / Фото: instagram.com/tse.hanna

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос опублікувала фото, де вона постала повністю оголеною. Однак деякі користувачі були обурені фотосетом виконавиці. Річ у тім, що вона позувала в об'єктиві російської фотографки, яка одночасно працює і на Балі, і в Росії.

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