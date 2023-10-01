Наймолодші учасники "Голосу країни-13" довели до мурах потужним виконанням саундтреку з "Дивних див"

Першими учасниками з команди Юлії Саніної на сцену вийшли наймолодші учасники – 16-річний Владислав Пелих та 17-річна Христина Старикова.

Для "вокальних батлів" разом з тренеркою вони обрали нашумілий саундтрек з серіалу "Дивні дива" від виконавиці Кейт Буш "Running Up That Hill". Ця пісня потребувала від вокалістів неймовірних зусиль і вони впоралися з ними на сто відсотків.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот з відео

Саніна та її радниця Jerry Heil, як і усі зіркові члени журі, були просто у захваті від такого потужного виконання, яке довело до мурах. Усі вони радили співачці добре подумати та ризикнути, аби дати шанс одразу обом учасникам.

Тренерка майже не вагалася з вибором та вирішила, що Владислав та Христина продовжать участь у проєкті. Таким чином Юлія віддала одразу два місця у своїй команді юним талантам.

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