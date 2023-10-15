Наймолодший учасник "Голосу країни-13" подякував Польщі за підтримку України потужним виступом

У сьомому епізоді "Голосу країни-13" розпочався вирішальний етап "кросбатлів", в якому учасники з різних команд позмагалися за своє місце в суперфіналі.

Продюсер Іван Клименко кинув виклик Юлії Саніній, тож співачка запросила на сцену свого наймолодшого учасника - 16-річного Владислава Пелиха.

Юнак підготував особливий виступ, яким хотів подякували народу Польщі за ту підтримку та допомогу, яку вони надають українцям під час повномасштабної війни. Владислав разом із зірковою тренеркою обрали пісню Крістіана Охмана "River".

"Сьогодні я співаю пісню польського виконавця. Це ще одна можливість подякувати Польщі за неймовірну допомогу українцям. Я навіть не міг подумати, що Польща дасть мені такі можливості", - сказав Владислав.

16-річний школяр приголомшив залу своїм потужним та проникливим вокалом. Під час виступу юнака глядацька зала вибухнула оваціями та криками: "Молодець".

Суперницями підопічного Саніної став дует з команди Івана Клименка. Олександра Ройко та Ольга Щербак зворушливо виконали пісню "Oceans" гурту Hillsong United. Ніжний та водночас потужний вокал дівчат також не залишив байдужих у глядацькій залі.

Однак глядачам все ж таки довело зробити свій вибір та віддати голоси за найкращого. Тож у результаті голосування зали перемогу у "кросбатлі" здобув Владислав Пелих з команди Юлії Саніної.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі на телеканалі "1+1 Україна" о 21:00.

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