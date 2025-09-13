Найпотужніші цитати Пугачової з інтерв'ю Гордєєвій: 20 думок, які не залишать байдужим

Алла Пугачова

Реклама

Легендарна Алла Пугачова вперше за сім років дала велике інтерв’ю. Російська опозиційна журналістка Катерина Гордєєва записала з нею розмову в Юрмалі.

Нове інтерв’ю триває 3 години 38 хвилин і на даний момент зібрало вже 12 млн переглядів. Редакція ТСН.ua подивилася цю розмову і вибрала 20 найпотужніших цитат Алли Борисівни, які надихають, мотивують і змушують замислитися над вічним.

Коли є мета, тоді з'являється бажання жити. І я маю мету, я щаслива. Я розумію, що комусь це буде неприємно чути, але я задоволена своїм життям.

Я в образі багато років, але навіть в образі треба бути чесною людиною.



Алла Пугачова в молодості / © Фото з особистого архіву

Є таке поняття, як “совість”, і вона дорожча за славу, розкіш, найдорожче.

Ти ж в останню хвилину життя думатимеш про те, що ти зробив, і як ти ставився до людей.

Я сама собою у гармонії. І я знаю, що умиротворення мене може врятувати. Але нікому не може допомогти, якщо я сама без цього умиротворення.

Я завжди була щаслива, бо хотіла бути щасливою.

Алла Пугачова вже більше 50 років на сцені / © Фото з особистого архіву

Щастя приносили такі моменти свободи, краси і досі приносять. Ти мені кажеш "море", а я вже щаслива.

Вони глянули на мене іншими очима. І цей погляд для мене як орієнтир. Отак мають дивитися.

Господи, 76 років. А я починаю соромитися, соромитися якоїсь зайвої уваги. Мені весь час здається, що це зайве. А сцена мене рятує, тому що там я зовсім розкутий, почуваюся добре.

Яка різниця – у замку ти живеш чи не в замку, було б здоров'я, здоров'я дітей, чоловіка та щастя у сім'ї. Більше нічого не потрібне.

Алла Пугачова дала відверте інтерв’ю Катерині Гордєєвій / © скриншот з відео

Люди, навчіться говорити правду.

Нічого не треба руйнувати, треба бачити. Потрібно молитися на світ, а не смакувати війну. І не треба думати про погане та погано про людей, якщо ви їх не знаєте.

Людина має право виїхати, щоб її не ображали.

Зі сцени, і навіть з політичної арени, треба звалювати вчасно, а то потім проти тебе й підуть.

Зараз такий час — раніше це називали «час мильних бульбашок». Це коли люди похилого віку ще співають, а молоді ще такі талановиті не сильно з'явилися, і цей простір заповнюють цікаві, але недовгі.

Кохання – це Бог. Це щось священне. А пісні – це не слова та музика. І якщо ти в них не додаси любові, це не дійде до людей, як би ти не намагався.

Алла Пугачова вражає відвертістю і глибиною / © скриншот з відео

Багато хто не повірить, але я не знаю, що таке заздрість. Я не розумію цього почуття. Я знаю, що це є. Я знаю, що навіть багато хто страждає цим почуттям, але я не розумію, що це за почуття. Є почуття розчарування.

Цей час важливий тим, що дуже розкрив сутність людей.

За своє життя я стільки шрамів отримала в душі, що практично не вразлива.

Це моє життя, це мій сценарій. Будь-який фільм, поганий чи хороший, якщо ти його зробив сам, то ти його любиш.

Нагадаємо, раніше в матеріалі ТСН.ua ми писали про те, як Алла Борисівна ставиться до свого віку.