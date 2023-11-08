Найсексуальнішим чоловіком року неочікувано визнали 57-річного актора: фото

Американське видання People підбило підсумки та назвало ім'я найсексуальнішого чоловіка 2023 року.

На думку редакції журналу, такий титул мав дістатися відомому американському актору та автоперегоннику Патріку Демпсі. До слова, це саме той артист, який зіграв лікаря Дерека Шепарда в серіалі "Анатомія Грей".

Патрік Демпсі / Фото: Associated Press

Патрік Демпсі вже попозував для обкладинки глянцю People, а також прокоментував новий титул. Актор зізнався, що спочатку був шокований, але згодом з гумором відреагував на те, що він став найсексуальнішим чоловіком року.

Патрік Демпсі / Фото: instagram.com/people

"Я був шокований, а потім почав сміятися, типу, це жарт, так? Я радий, що це відбувається на даному етапі мого життя. Приємно отримати визнання, це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного", - поділився актор.

Патрік Демпсі / Фото: Associated Press

Патрік Демпсі також зізнався, що його діти теж з гумором відреагують на його нове звання та будуть жартувати на цю тему.

"Вони просто сміятимуться наді мною, чіплятимуться до мене і з'ясовуватимуть усі причини, чому мені не слід бути там (на обкладинці People – прим. ред.)", - зізнався актор.

Патрік Демпсі / Фото: instagram.com/people

Зазначимо, Патрік Демпсі – відомий американський актор. Найбільше він прославився завдяки головній ролі у серіалі "Анатомія Грей". Цього року за участі актора має вийти нашумілий фільм "Феррарі".

Патрік Демпсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року почесне звання дісталося іншому американському актору – Крісу Евансу, який найбільше відомий за роллю Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel.

Читайте також: