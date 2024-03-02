Найсексуальній актор України показав свою "офігенно красиву" дружину

Премія "Золотий ліфон" визначила цьогорічного переможця у номінації "Найсексуальніший український митець".

Ним став актор Івано-франківського драмтеатру Олексій Гнатковський. Відомий зокрема по ролі брата ватажка опришків у фільмі "Довбуш". Премія жартівлива. Її вручають за результатами онлайн-голосування.

Актор розповів кореспондентам ТСН, як сприйняв цю премію. Йому 38 років. При зрості метр 87 актор важить ідеальних 86 кг. При цьому на дієтах не сидить, у спортзал ходить виключно по здоров’я. Модних барбершопів не відвідує.

"Скажу чесно, коли мене нервує – я сам стрижуся. В мене волосся в'ється, не дуже помітно, як сам себе підстрижу", - поділився Гнатковський.

Артист вже 13 років перебуває у шлюбі і має двох дітей. За словами актора, саме його дружина Ольга приголомшила новиною про премію "Золотий ліфон".

Олексій Гнатковський з дружиною

"В мене дуже розумна дружина. От бачиш, що для мене сексуально – розум. Ну вона офігенно красива. Але перше, що я скажу - вона розумна", - з гордістю розповів про кохану Гнатковський.

Дружина Олексія Гнатковського

Олексій Гнатковський з дружиною

Актор вже протягом багатьох років служить в Івано-Франківському драмтеатрі. На його виставах завжди ашлаг. Але всеукраїнської слави Гнатковський зажив після свого кінодебюту у фільмі "Довбуш", де зіграв брата ватажка опришків. Цю роль, жартують організаторки "Золотого ліфону", напевно вигадали тільки для того, "щоб ми дізналися який фантастичний цей Олексій Гнатковський". Актор несподіваний титул сприйняв із гумором і подякував організаторкам, що вже 5 років займаються таким проєктом.

"Я подивився - класна компанія: мені подобається Жадан, Леньо, Полежака,Чех. Це класно. Це приносить людям радість. У нас стільки срачів навколо, стільки хейту, що, курва, хочеться знайти щось, за що ми любимо одне одного. Я не вважаю себе якимось секс-символом. Для мене еталон чоловіка сьогодні - це військовий, який стоїть на передовій", - зазначив артист.

Брат "Довбуша" - найсексуальніший український митець!

Ложка дьогтю. Напередодні оголошення премії Гнатковський у Києві організував потужну виставу "Розстріляне відродження". Був аншлаг. Але новину про Золотий Ліфон українці підхопили більше, ніж про пре’мєру.

"Висминув свої друзів і колег з фронту, щоб ми зробили виставу "Розстріляне відродження" в Києві, найняв зал - це недержавна програма, продав квитки, всі гроші пішли на врятуй кінцівку. І про це нікому не інтересно. А інтересно про "Золотий ліфон", - засмутився актор.

До речі, у Гнатковський перший же день повномасштабної війни став на облік у військкоматі. Але отримав законну бронь. Розуміє, що рано чи пізно, опиниться на фронті, тож готується і займається волонтерством.

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