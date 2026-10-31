"Найвища форма стосунків": Lama та MELOVIN приголомшили сильними почуттями

Lama та MELOVIN

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Українські виконавці Lama та MELOVIN випустили другу спільну пісню. І цього разу артисти пішли ще далі, ніж можна було очікувати.

Виконавці представили дуетну композицію, яка отримала назву «Між нами тантра». Це історія про особливий зв’язок між двома людьми, який не зникає з відстанню, не залежить від обставин і не підкоряється часу. Про почуття, які можуть залишатися навіть тоді, коли життя розводить у різні боки. Через рок-н-рольну енергію Lama та MELOVIN передають і щастя, і біль такого зв’язку, у якому є місце пристрасті, ніжності, напрузі й чомусь майже невловимому.

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«Для мене тантра — це про найвищу форму стосунків між людьми. Якою б не була відстань між вами, ви відчуваєте цей емоційний зв’язок і одне одного. Тантрична любов існує поза часом і простором, її неможливо зіпсувати чи стерти. Ця історія — про нас із MELOVIN, і в ній кожен може впізнати себе», — коментує Lama.

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Lama та MELOVIN

MELOVIN також наголошує на особливому тяжінні, яке стало основою композиції. Це той стан, коли між двома людьми стільки напруги, що навіть мовчання звучить голосно, а почуття неможливо приховати за словами.

«„Між нами тантра“ — це про тяжіння, від якого пришвидшується пульс. Коли між двома людьми стільки напруги, що навіть мовчання звучить голосно. Мені хотілося передати це через динамічний попрок — із драйвом, чуттєвістю та характером. У голосі та особистості Lama є особлива магія, і мені подобається, як наші голоси та вибухові характери взаємодіють у цій пісні: у кожного своя енергія, але разом народжується щось спільне», — розповідає MELOVIN.

Нагадаємо, нещодавно співак Нікіта Кісельов представив нову пісню «Кривавий місяць». Також артист випустив кліп на композицію, в якому злився у пристрасному поцілунку з дівчиною та неочікувано став «перевертнем».

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