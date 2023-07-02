Назар Грабар та його загиблий на війні брат отримали нагороди від головнокомандувача ЗСУ

Захиснику вручили нагрудний знак "Сталевий хрест".
Танцівник та модель Назар Грабар, який з початком повномасштабної війни разом з братом в лавах ЗСУ пішов захищати країну від російських окупантів, отримав почесну нагороду від головнокомандувача ЗСУ.
Як йдеться на офіційній сторінці Бучанської міської ради в Instagram, Грабар був нагороджений почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест". Його брата, Іллю Грабара, який загинув у бою, посмертно нагородили орденом За мужність ІІІ ступеня.
Орден Іллі отримала мама захисників Людмила Голуб, яка виступила з емоційною промовою:
"Я не маю права жити так, як жила до того. Бо Ілля сказав: я іду захищати вас. Кожен день лягають кращі: історики, музиканти, актори... Люди, я вас дуже прошу, давайте жити за тих, хто там лягає. Все залежить від нас. Я люблю вас всіх", – звернулася Людмила Миколаївна до присутніх на концерті-реквіємі, який відбувся у Бучанському міському парку.
Зазначається, що глядачі, розчулені промовою мами захисників, не могли стримати сліз та довго аплодували героям стоячи.
Як відомо, ексучасник балету Світлани Лободи Назар Грабар на початку повномасштабного вторгнення разом зі старшим братом Іллею вступив до лав ЗСУ і боронить нашу країну. Взимку Назар отримав поранення у груди на передовій.
У грудні 2022 року Ілля Грабар загинув на війні під час виконання бойового завдання.
Читайте також: