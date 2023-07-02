Назар Грабар та його загиблий на війні брат отримали нагороди від головнокомандувача ЗСУ

Танцівник та модель Назар Грабар, який з початком повномасштабної війни разом з братом в лавах ЗСУ пішов захищати країну від російських окупантів, отримав почесну нагороду від головнокомандувача ЗСУ.

Як йдеться на офіційній сторінці Бучанської міської ради в Instagram, Грабар був нагороджений почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест". Його брата, Іллю Грабара, який загинув у бою, посмертно нагородили орденом За мужність ІІІ ступеня.

Назар Грабар отримав почесну нагороду головнокомандувача ЗСУ / Фото: instagram.com/bucha.rada

Орден Іллі отримала мама захисників Людмила Голуб, яка виступила з емоційною промовою:

Мама Назара та Іллі Грабара / Фото: instagram.com/bucha.rada

"Я не маю права жити так, як жила до того. Бо Ілля сказав: я іду захищати вас. Кожен день лягають кращі: історики, музиканти, актори... Люди, я вас дуже прошу, давайте жити за тих, хто там лягає. Все залежить від нас. Я люблю вас всіх", – звернулася Людмила Миколаївна до присутніх на концерті-реквіємі, який відбувся у Бучанському міському парку.

Назар Грабар з мамою / Фото: instagram.com/bucha.rada

Зазначається, що глядачі, розчулені промовою мами захисників, не могли стримати сліз та довго аплодували героям стоячи.

Присутні у залі не змогли стримати сліз / Фото: instagram.com/bucha.rada

Як відомо, ексучасник балету Світлани Лободи Назар Грабар на початку повномасштабного вторгнення разом зі старшим братом Іллею вступив до лав ЗСУ і боронить нашу країну. Взимку Назар отримав поранення у груди на передовій.

У грудні 2022 року Ілля Грабар загинув на війні під час виконання бойового завдання.

Читайте також: