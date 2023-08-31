Назар Грабар вперше прокоментував розлучення з дружиною: "Я зробив боляче"

Танцівник та манекенник Назар Грабар, який від початку повномасштабної війни став на захист України, вперше прокоментував розлучення з дружиною Катериною.

Як розповів Грабар, вони з колишньою обраницею припинили жити разом ще до початку російського вторгнення. Вже під час війни пара остаточно розлучилася. За словами танцівника, саме він був ініціатором розриву. Хоч для Грабара це рішення було нелегким, однак він не хотів причиняти біль іншій людині.

"Жорстко, тяжко… Я зробив боляче і все одно емоції не проходять безслідно. Я все ще дорожу цією людиною і хочу, щоб у неї було все добре. Але також я сам розумію, що я не можу дати те, що людина хоче. Ми роз'їхалися ще до війни, але вже під час війни зрозуміли остаточно", - розповів танцівник в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Назар Грабар з ексдружиною / Фото: instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар вже майже півтора року самотній. Однак танцівник не шукає нових стосунків. За його словами, наразі він до цього неготовий. Він переконаний, що не зможе зробити іншу людину щасливою, адже сам поки таким не є.

"Я, напевно, не зустрів ще ту. Я сам розумію, що дівчина любить увагу, але в мене поки що немає на це часу. Я не готовий віддавати любов, увагу... Як можна віддавати любов, якщо в тебе її зараз немає. Її забрали просто. Як ти можеш зробити людину щасливою, коли ти нещасний сам по собі? Інша людина тебе щасливою не зробить ніколи. Ти тільки зробиш іншу людину нещасною. Я такого не хочу", - додав манекенник.

Назар Грабар з ексдружиною / Фото: instagram.com/nazargrabar

Зазначимо, Назар Грабар був у шлюбі з танцівницею Катериною Кузьменко. Вони познайомилися завдяки роботі, пара разом працювала у балеті Лободи. Одружилися Назар та Катерина 2018 року у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися в Мережі плітки, що акторка Анна Кошмал розлучилася з чоловіком. Артистка відповіла на чутки про розрив зі своїм коханим.

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