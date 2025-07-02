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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4285
Час на прочитання
1 хв

Назар Грабар розсекретив нові стосунки та показав свою дівчину

Назар Грабар зізнався, що більше не холостяк. Танцівник розповів, як зустрів свою обраницю.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Назар Грабар

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

Танцівник та манекенник Назар Грабар, який захищав країну на фронті, розсекретив свої нові стосунки.

Знаменитість зізнався, що більше не самотній. Зокрема, Назар Грабар закрутив роман із фітнес-тренеркою Катериною. На YouTube-каналі "Анатоліч" манекенник розповів, що познайомився з обраницею спочатку в Мережі. Лише через пів року вони перетнулися в реальному житті в клубі.

Утім, більше подробиць Назар Грабар не став розкривати. Танцівник говорить, що тема особистого життя дається йому нелегко, адже він хоче вберегти стосунки від сторонніх очей та зайвий раз не виставляти на показ.

Назар Грабар із новою дівчиною / © instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар із новою дівчиною / © instagram.com/nazargrabar

"Я у стосунках. Вперше ми познайомилися онлайн, а зустрілися десь через пів року влітку у клубі. Тема стосунків – для мене якось складно її обговорювати. Хтось може вільно про це розповідати, а я – ні, бо це щось своє. Я не люблю виставляти це все напоказ", - поділився танцівник.

Зазначимо, до цього Назар Грабар від 2018 року перебував у шлюбі з танцівницю Катериною Кузьменко. Ще до початку повномасштабної війни пара припинила жити разом, а після - остаточно розлучилася.

Нагадаємо, нещодавно британський співак Гаррі Стайлс закрутив новий роман. Артиста заскочили з обраницею за пристрасними поцілунками.

Дата публікації
Кількість переглядів
4285
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