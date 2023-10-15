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Назар Задніпровський розніс зрадницю Галину Безрук, яка залишилася в РФ: "Там проблеми з чоловіком"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Назар Задніпровський розніс зрадницю Галину Безрук, яка залишилася в РФ: "Там проблеми з чоловіком"

Віталіна Біблів, Назар Задніпровський, Галина Безрук

Артист прокоментував поведінку своєї колеги за серіалом "Будиночок на щастя".

Народний артист України Назар Задніпровський прокоментував рішення своєї колеги за серіалом "Будиночок на щастя", акторки з Краматорська Галини Безрук залишитися в Росії.

Раніше Задніпровський в своїх інтерв'ю ділився, що не раз говорив з Безрук ще до початку повномасштабного вторгнення, аби вона припинилася зніматися в країні-терористці Росії. Ба навіть намагався її виправдовувати певний час.

Галина Безрук / ©
Галина Безрук

Та в інтерв'ю oboz.ua актор, врешті, розкритикував ексколегу та пояснив, чому вона насправді продовжила жити і працювати в Росії після початку великої війни.

За словами Задніпровського, у всьому винен чоловік-росіянин артистки-зрадниці:

"Галина обрала роботу у Москві – у цьому причина. Ми закінчили четвертий сезон "Будиночку" п'ятого грудня 2021 року. У мене були серйозні розмови: "Давай додому, бачиш, як усе нагнітається. Забирай малу, переїжджай". Вона чомусь вважала, що нікому у Києві не потрібна. Пишуть, що вона обрала сім'ю, чоловік – російський актор. Ні, її сім'я не тримала. Там проблеми з чоловіком, вона сама розповідала – заглядає до чарки. Могла повернутися, дочку забрати, мама тут, у Києві, допомогла б із дитиною. Ні, вирішила так вчинити. Але знаєте, можна вибрати роботу, але ніде не вилазити, а можна як Галя: коли росіяни бомбять її рідний Краматорськ, виходити на червону доріжку фестивалю Михалкова", - прокоментував Задніпровський.

Костянтин Войтенко, Галина Безрук, Віталіна Біблів та Назар Задніпровський / ©
Костянтин Войтенко, Галина Безрук, Віталіна Біблів та Назар Задніпровський
Костянтин Войтенко, Назар Задніпровський, Галина Безрук та Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv
Костянтин Войтенко, Назар Задніпровський, Галина Безрук та Віталіна Біблів / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Актор додав, що такими вчинками людина перекреслюється людина і спочатку артист дійсно як міг її виправдовував.

Нагадаємо, українська акторка Галина Безрук з початком повномасштабної війни продовжила працювати у країні-терористці Росії і залишилася там жити. У РФ Безрук проживає із своєю донькою та чоловіком-росіянином.

Галина Безрук з донькою та чоловіком / © instagram.com/galina_bezruk
Галина Безрук з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/galina_bezruk

До речі, нещодавно Безрук в інтерв'ю російському пропагандистському виданню назвала російське вторгнення в Україну "проблемою двох країн" і що вона "нічим не може зарадити".

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Дата публікації
Перегляди
229
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