Назар Задніпровський розніс зрадницю Галину Безрук, яка залишилася в РФ: "Там проблеми з чоловіком"

Народний артист України Назар Задніпровський прокоментував рішення своєї колеги за серіалом "Будиночок на щастя", акторки з Краматорська Галини Безрук залишитися в Росії.

Раніше Задніпровський в своїх інтерв'ю ділився, що не раз говорив з Безрук ще до початку повномасштабного вторгнення, аби вона припинилася зніматися в країні-терористці Росії. Ба навіть намагався її виправдовувати певний час.

Галина Безрук

Та в інтерв'ю oboz.ua актор, врешті, розкритикував ексколегу та пояснив, чому вона насправді продовжила жити і працювати в Росії після початку великої війни.

За словами Задніпровського, у всьому винен чоловік-росіянин артистки-зрадниці:

"Галина обрала роботу у Москві – у цьому причина. Ми закінчили четвертий сезон "Будиночку" п'ятого грудня 2021 року. У мене були серйозні розмови: "Давай додому, бачиш, як усе нагнітається. Забирай малу, переїжджай". Вона чомусь вважала, що нікому у Києві не потрібна. Пишуть, що вона обрала сім'ю, чоловік – російський актор. Ні, її сім'я не тримала. Там проблеми з чоловіком, вона сама розповідала – заглядає до чарки. Могла повернутися, дочку забрати, мама тут, у Києві, допомогла б із дитиною. Ні, вирішила так вчинити. Але знаєте, можна вибрати роботу, але ніде не вилазити, а можна як Галя: коли росіяни бомбять її рідний Краматорськ, виходити на червону доріжку фестивалю Михалкова", - прокоментував Задніпровський.

Костянтин Войтенко, Галина Безрук, Віталіна Біблів та Назар Задніпровський

Костянтин Войтенко, Назар Задніпровський, Галина Безрук та Віталіна Біблів / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Актор додав, що такими вчинками людина перекреслюється людина і спочатку артист дійсно як міг її виправдовував.

Нагадаємо, українська акторка Галина Безрук з початком повномасштабної війни продовжила працювати у країні-терористці Росії і залишилася там жити. У РФ Безрук проживає із своєю донькою та чоловіком-росіянином.

Галина Безрук з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/galina_bezruk

До речі, нещодавно Безрук в інтерв'ю російському пропагандистському виданню назвала російське вторгнення в Україну "проблемою двох країн" і що вона "нічим не може зарадити".

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