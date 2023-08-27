Назар Задніпровський відреагував на втечу Оксани Байрак до РФ: "Росія їй давала гроші"

Народний артист України Назар Задніпровський прокоментував втечу скандальної режисерки Оксани Байрак до країни-агресорки Росії.

Актор розповів, що насправді до війни він рідко бачився з режисеркою-втікачкою та майже з нею не контактував. Утім, Задніпровський знає, що Байрак неабияк самозакохана. Зокрема, до початку повномасштабної війни, вона знімала стрічки, кошти на які давала Росія, працювала з російськими акторами. Однак, коли почалася повномасштабна війна, скандальна режисерка стала нікому не потрібною.

На думку актора, Байрак не хотіла цього визнавати, тож втекла до Росії, аби її й надалі розхвалювали, і вона б продовжила працювати над картинами.

"Є СБУ. З Байрак я не контактував. Я її бачив дуже рідко. Вона самозакохана, у неї до хворобливості закохана особистість. Можливо, її тут щось притиснуло, приперло, і не так їй все. Росія давала їй гроші, до неї тут московські зірки прилітали, знімалися у неї. Вона була хтось. Після того, як їй припинили московські гроші давати, припинили у неї зніматися московські зірки, то вона припинила кимось бути. Вона там почувається кимось, але заради цього треба було зрадити Батьківщину. Я не розумію…", - висловився актор в інтерв'ю Олесі Бацман.

Олеся Бацман, Назар Задніпровський / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Оксана Байрак стверджувала, що залишилася в Одесі. Утім, режисерка й далі продовжила розхвалювати Росію та звинувачувати у війні Україну. Однак у середині серпня Байрак неочікувано засвітилася в російському Санкт-Петербурзі. Вона зізнавалася місту в коханні та розважалася з палким путіністом, актором Антоном Батирєвим.

Читайте також: