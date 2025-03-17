Назар Задніпровський висловився про дітей і зробив заяву про своє батьківство: "Болюча тема"

Український актор, зірка серіалу "Скажене весілля" Назар Задніпровський розповів про труднощі під час батьківства.

Артист виховує з дружиною Іриною сина та доньку. В інтерв'ю kp.ua Назар поділився, що його 16-річний син Михайло закінчує школу й вже визначився з університетом. І хоч зірковий батько поки не розсекречує факультет, де навчатиметься юнак, але говорить, що це буде дотично до театрального мистецтва.

"Скажу лише, що, насамперед, сину треба цього року закінчити школу. Якщо все буде добре, то хочу, щоб він успішно закінчив школу і вступив до театрального інституту. На який факультет? Ми зараз визначаємося. Думаю, він піде вчитись на актора чи директора-адміністратора. Взагалі хотів би, щоб син мав дві освіти", - поділився Задніпровський в інтерв'ю kp.ua.

Назар Задніпровський з родиною

А ось 9-річна донька Юлія проявляє себе у творчості: "Юлічка грає на піаніно та малює. Вона – творча душа, на відміну від сина. Якщо син має більше математичний склад розуму, то доця – чиста "гуманітарка".

Крім того, актор зробив зізнання, що для нього питання батьківства – "болюча тема". Річ у тому, що через напружений робочий графік і важкохвору маму Назару дуже часто бракує часу на власних дітей і дружину.

"Повертаючись до запитання, який я батько, – це болюча для мене тема… Дуже хочу бути хорошим татом, хочу проводити час із дітьми. Якось уже казав в інтерв’ю, що син пішов у школу "без мене". Я багато працював і не віддав йому належне, як батько", - пояснив зірка.

Нагадаємо, нещодавно Назар Задніпровський висловися про важке захворювання мами та як вона почувається.

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