Назар Задніпровський та Зоя Сивач / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Український актор Назар Задніпровський відверто розповів про здоров’я своєї матері, акторки Зої Сивач.

Її стан залишається складним. Жінка потребує постійного догляду. Раніше син сам намагався бути поруч із нею цілодобово. Через це йому доводилося жити окремо від власної родини. Тепер актор знайшов інший спосіб забезпечити матері необхідну допомогу.

Реклама

«З цим діагнозом нічого не міняється. Вона лежить вдома, з нею дуже професійна медсестра-доглядальниця. Знайшов в офіційній агенції, там наймається людина. Я плачу гроші. Але в наш час утримувати важкохвору людину, особливо якщо вона лежача — все це недешеве задоволення», — поділився актор.

Реклама

Назар Задніпровський

Задніпровський не приховує, що догляд за лежачою людиною потребує не лише значних фінансових витрат, а й постійної присутності. Водночас професійна доглядальниця дала акторові можливість повернутися до активнішого робочого ритму та не залишати матір без необхідної допомоги.

«З цим діагнозом нічого не змінюється», — наголосив актор, відповідаючи на запитання про можливі позитивні зрушення у стані матері.

Раніше Назар Задніпровський сам доглядав за Зоєю Сивач і навіть ночував у неї вдома, аби вчасно дати ліки чи зробити необхідні процедури. Через це актор фактично жив окремо від дружини Ірини та дітей. Тепер, з огляду на роботу й постійні гастролі, він залучив професійну допомогу.

Зоя Сивач / © Інстаграм

Зоя Сивач — відома українська акторка, яка тривалий час бореться з розсіяним склерозом. Через стан здоров’я вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги. Назар Задніпровський раніше неодноразово розповідав, наскільки складним для нього став догляд за матір’ю, однак продовжував залишатися поруч із нею. Тепер за Зоєю Сивач стежить наймана медсестра, поки син працює та перебуває у відрядженнях.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Назар Задніпровський відверто розповів про докори та критику від дружини.

Новини партнерів