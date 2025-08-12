ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Назар Задніпровський розповів про тяжку хворобу мами-акторки: "Ходити не може"

Актор розповів про стан здоров'я рідної людини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Назар Задніпровський

Назар Задніпровський

Український актор, зірка серіалу "Скажене весілля" Назар Задніпровський відверто розповів про серйозну хворобу мами-акторки Зої Сивач.

Рідна людина артиста страждає від розсіяного склерозу. Хвороба дала про себе знати понад три роки тому. Назар Задніпровський на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що спочатку стан мами був жахливим. Нині ж жінка хоч і не може повноцінно ходити, але піклується про себе, поки сина немає поруч.

"Дякувати Богу, вона не повністю лежача, як було в перші два місяці, коли вона злягла. Вона може сама себе обслужити. Але, на жаль, ходити не може, з кімнати вона вийти не може", - говорить артист.

Назар Задніпровський

Назар Задніпровський

Вдень Назар Задніпровський працює, але ночує не вдома з родиною, а з мамою, аби доглядати за нею. Про помічницю актор поки що не думає, та й сама Зоя Сивач проти цього.

"Я хочу з нею бути поруч, але коли робота, гастролі – доведеться когось наймати. Хоча вона дуже не хоче, вона страшенно проти якоїсь доглядальниці", - поділився артист.

Зазначимо, Назар Задніпровський вже понад три роки не живе з дружиною. Зокрема, актор після роботи повертається до мами, аби піклуватися про неї. Це все вплинуло на шлюб артиста. Раніше Назар Задніпровський розповідав про кризу в стосунках із коханою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie