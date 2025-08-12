Назар Задніпровський розповів про тяжку хворобу мами-акторки: "Ходити не може"

Назар Задніпровський

Український актор, зірка серіалу "Скажене весілля" Назар Задніпровський відверто розповів про серйозну хворобу мами-акторки Зої Сивач.

Рідна людина артиста страждає від розсіяного склерозу. Хвороба дала про себе знати понад три роки тому. Назар Задніпровський на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що спочатку стан мами був жахливим. Нині ж жінка хоч і не може повноцінно ходити, але піклується про себе, поки сина немає поруч.

"Дякувати Богу, вона не повністю лежача, як було в перші два місяці, коли вона злягла. Вона може сама себе обслужити. Але, на жаль, ходити не може, з кімнати вона вийти не може", - говорить артист.

Вдень Назар Задніпровський працює, але ночує не вдома з родиною, а з мамою, аби доглядати за нею. Про помічницю актор поки що не думає, та й сама Зоя Сивач проти цього.

"Я хочу з нею бути поруч, але коли робота, гастролі – доведеться когось наймати. Хоча вона дуже не хоче, вона страшенно проти якоїсь доглядальниці", - поділився артист.

Зазначимо, Назар Задніпровський вже понад три роки не живе з дружиною. Зокрема, актор після роботи повертається до мами, аби піклуватися про неї. Це все вплинуло на шлюб артиста. Раніше Назар Задніпровський розповідав про кризу в стосунках із коханою.