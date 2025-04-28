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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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16
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Назар Задніпровський шокував, як його кинули на 100 тисяч гривень і чому поліція не знайшла злодія

Артист пояснив, як це сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Назар Задніпровський

Назар Задніпровський

Український актор Назар Задніпровський шокував, як його кинули на 100 тисяч гривень.

Ще у грудні 2014 року артист купив заміський будинок, де поступово почав робити ремонт з нуля. Актор разом із дружиною найняв підрядника. Утім, ремонтник виявився крадієм. Він закупив матеріали, взяв аванс за свою роботу в розмірі 100 тисяч гривень і після цього зник.

Назар Задніпровський в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що звертався за допомогою до поліції. Утім, правоохоронці нічим не змогли допомогти. Річ у тім, що підрядник матеріали то закупив, а от договір про виконання ремонтних робіт Задніпровський не підписував.

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

"Я коли поліцію викликав, кажу: "От у мене пропало, мене кинули на 100 тисяч гривень". А вони мені: "Ну, ви ж розумієте, що ми його шукати не будемо?". А чому так, бо він матеріали закупив, він не виконав роботу, аванс взяв на 100 тисяч гривень, роботу не виконав. Поліція сказала, що матеріали є, а те, що ви за роботу домовлялися і наперед йому гроші дали, то вже ваші домовленості…Звідки ж я знав, що він збирається злиняти…", - поділився актор.

Нагадаємо, раніше Назад Задніпровський розповів про кризу в шлюбі з дружиною. Актор також зізнався, чому вже три роки не живе з нею разом.

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