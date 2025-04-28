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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
664
Час на прочитання
2 хв

Назар Задніпровський вперше розповів про кризу в шлюбі з дружиною та чому три роки не живе з нею

Артист зізнався, через що в їхніх стосунках із коханою виникли непорозуміння.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Назар Задніпровський із дружиною

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

Український актор, зірка серіалу "Скажене весілля" Назар Задніпровський відверто розповів про кризу в шлюбі з дружиною та зізнався, що вони вже три роки не живуть разом.

Артист одружений з Іриною вже 18 років. За цей час, звичайно, у стосунках пари виникали різні непорозуміння, але вони знаходять спільну мову. Утім, наразі закохані переживають кризу, яка виникла на тлі війни і через те, що Задніпровський не живе з дружиною та дітьми. Вже три роки актор ночує в мами, адже та страждає від розсіяного склерозу.

"Основна причина у нас зараз це і з війною пов'язано, і з мамою моєю. Іра не давала на це згоди (актор наразі живе з мамою – прим. ред.). Я в гості приходжу, я не ночую вдома. Я повинен ночувати з мамою. Я повинен будь-якої миті або укол зробити, або ліки дати. Я повинен їсти дати", - поділився актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

Дружина артиста Ірина говорить, що це неабияк тяжко. За її словами, вона на пальцях може перерахувати, скільки разів чоловік ночував вдома, а це не кожен може витримати.

"Ми три роки живемо окремо. За ці три роки Назар ночував вдома на Новий рік і Великдень, і один раз, коли зупинилося метро, він не хотів на Либідську йти пішки. Це можна на пальцях перелічити, скільки чоловік ночував вдома. Не кожен витримає, це важко. Просто воно накопичується", - поділилася обраниця артиста.

Назар Задніпровський також додав, що не розглядає варіант із доглядальницею. За словами артиста, він намагається провести час із мамою, адже не знає, скільки ще їй залишилося, тож у тяжкий момент хоче бути поруч. Звісно, актор розуміє, що від його рішення страждає дружина, але інакше вчинити він не може.

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

Назар Задніпровський із дружиною / © скриншот з відео

"Мама майже лежача. Я на гастролі зараз не їжджу, я хочу бути з мамою. Я не знаю, скільки мамі залишилося. Я хочу бути поруч, коли це станеться. Це мій вибір, через це Іра страждає, але я вирішив так", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач переживав непростий момент у шлюбі з дружиною. Актор вже зізнався, через що в їхніх стосунках із Вікторією виникла серйозна криза, через яку вони ледь не розлучилися.

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