Назар Задніпровський виїхав із Києва з дружиною і дітьми: де живе актор і хто його зірковий сусід

Назар Задніпровський

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Український актор Назар Задніпровський разом із дружиною та дітьми тимчасово перебрався за межі столиці.

Родина оселилася у власному таунхаусі в Ходосівці на Київщині, де має газове опалення та інвертор, що допомагає переживати тривалі відключення світла.

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Рішення змінити місце проживання артист пояснив складною ситуацією з електроенергією та водопостачанням у його будинку на Печерську в Києві. За словами Задніпровського, квартира, яку він успадкував, розташована в старому будинку, де під час відключень особливо відчутні побутові труднощі.

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«Ми зараз живемо за Києвом, маємо тут житло в таунхаусі. Переїхали сюди, бо на Печерську (ми мешкаємо на бульварі Лесі Українки) зі світлом і водою зовсім погано. Якщо хтось вам скаже, що в центрі все добре, не вірте! Особливо у старих будинках. Не знаю, як у новобудовах, можливо, там автономне опалення, генератори. А в мене будинок старший — дістався від бабусі й дідуся. І просто срака сраковиця! Тому й перебралися сюди: тут є газовий котел та інвертор», — поділився актор в інтерв’ю oboz.ua.

Назар Задніпровський з дружиною і дітьми / © Інстаграм

Задніпровський також пригадав, що свого часу йому пропонували продати заміський будинок за чималу суму. Однак він не погодився, адже це житло створювали для власної родини, вкладаючи в нього не лише гроші, а й душу. Тепер актор особливо цінує своє рішення залишити маєток.

«Пропонували справді хорошу суму. Але відмовився: це ж будувалося для сім’ї, сюди душу вкладали. Є речі, які можна будувати й продавати — так багато хто заробляє. Але я не бізнесмен, не займаюся ото тим "купив-продав". Цей будинок ми створювали для себе, з любов’ю. Тому і я, і дружина, і діти любимо сюди приїжджати. А зараз це житло нас просто рятує», — наголосив зірка.

Хто живе по сусідству із Задніпровським

Як з’ясувалося, у Ходосівці Назар має відомого сусіда — співака Павла Зіброва. Його заміський маєток розташований неподалік від будинку актора. Щоправда, часто бачитися артистам не доводиться.

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«Тут, у Ходосівці, неподалік живе Павло Зібров — у нього тут свій маєток. Але в Ходосівці ми не зустрічалися. А коли десь перетинаємося — на концертах чи зніманнях — вітається: "О, сусіде, привіт!"» — розповів Задніпровський.

Павло Зібров

Скільки родина витрачає на місяць на новому місці

Актор також розповів про фінансові потреби сім’ї. За його підрахунками, лише на найнеобхідніше щомісяця потрібно близько тисячі доларів. Водночас ця сума не охоплює всіх витрат, адже подружжя окремо оплачує навчання та додаткові заняття дітей.

«На найнеобхідніше нам потрібно приблизно тисячу доларів на місяць. Але це без урахування додаткових витрат: син у нас навчається в театральному не на бюджеті, донька займається з репетиторами з математики й англійської», — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк вперше зізнався, як через війну втратив дім. Дмитро Бабчук вже 10 місяців не може отримати житловий ваучер.

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