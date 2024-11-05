Називає себе "алкоблогером" і кумедно переспівує хіти зірок: як Клавдій Петрович розриває Мережу

Своєю діяльністю блогер не лише розважає, але й допомагає ЗСУ.

Український шоумен і блогер під псевдонімом Клавдій Петрович віднедавна став справжньою зіркою TikTok.

Так, Клавдій Петрович регулярно підіймає настрій багатомільйонній аудиторії своїми оригінальними музичними відео. Родзинкою творчості артиста є переспіви українських і закордонних хітів на іронічний манір. Зокрема, серед його композицій шаленої популярності набирають відео на тематику застіль з висміюванням сірих будніх днів. До речі, саме тому Клавдій прозвав себе "алкоблогером, що співає".

Крім того, зірка TikTok у притаманному для нього гумористичному жанрі реагує і на резонансні суспільно-політичні події. Як от нещодавно після рейду ТЦК на концерті Святослава Вакарчука, Клавдій Петрович переробив текст пісні "Відпусти" гурту "Океан Ельзи". І у новій обробці пісня змінила свій романтичний сюжет на жарти про ухилянтів. Ролик набрав майже 2 млн переглядів.

Іронічну складову творчості доповнює не менш яскравий образ шоумена. Клавдій Петрович у своїх відео одягає футболки з кумедними принтами й час від часу приміряє дивакуваті елементи образу.

Загалом, репертуар оригінальних пісень налічує вже понад 85 композицій. Ба більше, гуморист навіть вигадав, як за допомогою власних шедеврів допомогти ЗСУ. Зокрема, за донати надає доступ до одразу всіх композицій, які зібрав в одному місці. А також регулярно публікує інформацію про збори на потреби війська.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва возз’єдналася зі своїм колегою Позитивом і насмішила фанів реакцією на поповнення в родині співака.

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