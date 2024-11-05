Називає себе "алкоблогером" і кумедно переспівує хіти зірок: як Клавдій Петрович розриває Мережу

Своєю діяльністю блогер не лише розважає, але й допомагає ЗСУ.
Український шоумен і блогер під псевдонімом Клавдій Петрович віднедавна став справжньою зіркою TikTok.
Так, Клавдій Петрович регулярно підіймає настрій багатомільйонній аудиторії своїми оригінальними музичними відео. Родзинкою творчості артиста є переспіви українських і закордонних хітів на іронічний манір. Зокрема, серед його композицій шаленої популярності набирають відео на тематику застіль з висміюванням сірих будніх днів. До речі, саме тому Клавдій прозвав себе "алкоблогером, що співає".
@klavdiy_petrovich Накапала і знов фіалка розквіла #клавдійпетрович ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович
@klavdiy_petrovich Зранку буде хорошо))) #клавдійпетрович ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович
Крім того, зірка TikTok у притаманному для нього гумористичному жанрі реагує і на резонансні суспільно-політичні події. Як от нещодавно після рейду ТЦК на концерті Святослава Вакарчука, Клавдій Петрович переробив текст пісні "Відпусти" гурту "Океан Ельзи". І у новій обробці пісня змінила свій романтичний сюжет на жарти про ухилянтів. Ролик набрав майже 2 млн переглядів.
@klavdiy_petrovich Вакарчук звернувся до ТЦК з піснею ВІДПУСТИ #клавдійпетрович ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович
@klavdiy_petrovich В ліс валить смереку #клавдійпетрович ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович
Іронічну складову творчості доповнює не менш яскравий образ шоумена. Клавдій Петрович у своїх відео одягає футболки з кумедними принтами й час від часу приміряє дивакуваті елементи образу.
@klavdiy_petrovich Брудний наче собака Смердить як від козла #клавдійпетрович ♬ оригінальний звук - Клавдій Петрович
Загалом, репертуар оригінальних пісень налічує вже понад 85 композицій. Ба більше, гуморист навіть вигадав, як за допомогою власних шедеврів допомогти ЗСУ. Зокрема, за донати надає доступ до одразу всіх композицій, які зібрав в одному місці. А також регулярно публікує інформацію про збори на потреби війська.
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва возз’єдналася зі своїм колегою Позитивом і насмішила фанів реакцією на поповнення в родині співака.
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