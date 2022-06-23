НАЗК ініціювало запровадження санкцій проти артистів-путіністів Кіркорова та Корольової

НАЗК ініціювало запровадження санкцій проти артистів-путіністів Кіркорова та Корольової

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало новий список "кандидатів" на міжнародні санкції.

Загалом, до списку потрапило вже 15,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб.

Серед "кандидатів" на санкції опинилися артисти-путіністи Філіп Кіркоров та Наташа Корольова.

Як йдеться в повідомленні, Кіркоров досі "тікає" від теми війни в Україні, яку вороже розв’язала Росія. Артист також неодноразово заявляв про підтримку анексії Криму. Кіркоров вважає, що півострів є частиною РФ.

Філіп Кіркоров

Наташа Корольова тим часом обрала мовчазну позицію після вторгнення Росії. Виконавиця бере участь у концертах на підтримку так званої "спецоперації".

Зазначимо, цей список "кандидатів" на міжнародні санкції НАЗК передало до Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, вчора, 22 червня стало відомо, що російського гумориста Максима Галкіна виключили із "чорного списку" Мінкульту.

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